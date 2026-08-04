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Manada de capibaras ingresa a recinto legislativo en una ciudad del centro de Brasil

CUIABÁ, Brasil (AP) — La asamblea legislativa de un estado en el centro de Brasil se ha visto invadida cada vez con mayor frecuencia por un grupo de visitantes inesperados: capibaras.

Los roedores, famosos por personalidad relajada, ingresaron la semana pasada por la puerta principal del recinto legislativo local en Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, y sorprendieron a los legisladores que se preparaban para una votación. El edificio se ubica junto a un parque lleno de fauna silvestre.

La empleada Nayara Bueno filmó la visita inesperada de los roedores el 30 de julio e intentó que la manada diera la media vuelta de regreso hacia el parque.

“Vienen aquí con bastante frecuencia, así que ya nos acostumbramos a verlos”, destacó Bueno.

Las capibaras, el roedor más grande del mundo, han aumentado su popularidad en todo el mundo debido a su notable calma y su naturaleza sociable. Como animales semiacuáticos, prosperan cerca de ríos, lagos y humedales; suelen vivir en grupos y pueden llegar a pesar hasta 80 kilogramos (175 libras).

Su visita no causó daños dentro del recinto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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