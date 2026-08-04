Manada de capibaras ingresa a recinto legislativo en una ciudad del centro de Brasil

Los roedores, famosos por personalidad relajada, ingresaron la semana pasada por la puerta principal del recinto legislativo local en Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, y sorprendieron a los legisladores que se preparaban para una votación. El edificio se ubica junto a un parque lleno de fauna silvestre.
La empleada Nayara Bueno filmó la visita inesperada de los roedores el 30 de julio e intentó que la manada diera la media vuelta de regreso hacia el parque.
“Vienen aquí con bastante frecuencia, así que ya nos acostumbramos a verlos”, destacó Bueno.
Las capibaras, el roedor más grande del mundo, han aumentado su popularidad en todo el mundo debido a su notable calma y su naturaleza sociable. Como animales semiacuáticos, prosperan cerca de ríos, lagos y humedales; suelen vivir en grupos y pueden llegar a pesar hasta 80 kilogramos (175 libras).
Su visita no causó daños dentro del recinto.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP