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Maná se presentará en el medio tiempo del partido del Mundial entre México e Inglaterra en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Maná tendrá la oportunidad de poner a cantar al Estadio Ciudad de México durante su presentación en el medio tiempo del partido por los octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra, un encuentro que ha trascendido las rivalidades deportivas hasta llevarlas al ámbito musical.

La banda mexicana de pop rock Maná se presenta antes del inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
La banda mexicana de pop rock Maná se presenta antes del inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

Una vez definido el cruce entre México e Inglaterra por un lugar en los cuartos de final, el vocalista de Oasis Liam Gallagher vaticinó en redes sociales un contundente triunfo británico de 5-0. El cantante de Maná, Fher Olvera, recurrió a X para responder “ubícate” mientras aparecía envuelto en la bandera de México.

Durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maná logró cautivar al público con una interpretación de “Oye mi amor” acompañada por danzantes prehispánicos, un momento visto por una audiencia global estimada de más de 1.100 millones de espectadores.

El partido del domingo será el último del Mundial que se disputará en la capital mexicana y para Maná —banda galardonada con cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy— será su primera participación en un medio tiempo en el torneo, que para la clausura ya tiene confirmadas las presentaciones de Shakira, Madonna y BTS.

Maná celebra este año cuatro décadas de trayectoria y continuará su Vivir Sin Aire Tour, que incluirá paradas en estadios de Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

FUENTE: AP

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