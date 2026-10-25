Man United humillado por el Bournemouth y el puesto de Carrick está en riesgo

Bryan Mbeumo del Manchester United hace un gesto durante el encuentro ante el Bournemouth en la Liga Premier el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Además, el Brighton —la sorpresa de la liga esta temporada— perdió 2-0 ante el Liverpool, su primera caída desde agosto.

La racha sin victorias del United se extendió a ocho partidos en todas las competiciones tras su más reciente tropiezo, que llegó cuatro días después de una humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones, a la que siguieron comentarios críticos de Fernandes a los medios sobre las tácticas de Carrick.

Carrick dejó fuera a la estrella portuguesa ante el Bournemouth y el entrenador lo describió como una decisión “puramente futbolística”. Fernandes siquiera ingresó al campo, mientras los visitantes aprovecharon una defensa lamentable para anotar por medio de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson.

El United cayó al 16º puesto en la Liga Premier, y el cargo de Carrick está bajo una enorme amenaza, apenas cinco meses después de firmar un contrato permanente como entrenador. Aficionados molestos del United también corearon en contra de Jason Wilcox, el director deportivo del club, quien fue blanco de críticas recientes del defensor argentino Lisandro Martínez, y de la familia Glazer, los propietarios mayoritarios.

El United ha ganado uno de sus ocho partidos de liga esta temporada, y ese fue en casa ante el recién ascendido Ipswich el 30 de agosto.

Esa fue la misma fecha de la única derrota previa del Brighton esta temporada. Desde entonces el equipo de la costa sur emprendió una impresionante racha invicta que incluyó dos triunfos 5-0 y una victoria 3-0 sobre el Arsenal.

El Liverpool se impuso por la mínima en un partido cerrado en Anfield, con sus goles llegando en un lapso de cuatro minutos a mitad del primer tiempo. Pascal Gross desvió el disparo de Florian Wirtz hacia su propia portería antes de que Alexander Isak empujara al gol el centro de Bradley Barcola.

El Newcastle venció 2-0 al Crystal Palace gracias a goles en el segundo tiempo de William Osula y Harvey Barnes. Hull y Brentford empataron 1-1.

El Leeds visita al Sunderland más tarde.

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FUENTE: AP