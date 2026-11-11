americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Man United hace "diligencia debida" sobre Pochettino como su próximo técnico

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester United gestiona un posible acuerdo para que Mauricio Pochettino, el actual entrenador de la selección de Estados Unidos, reemplace a Michael Carrick, informó una fuente con conocimiento de la situación el miércoles.

ARCHIVO - El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino previo al partido contra Bélgica en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Maddy Grassy)
ARCHIVO - El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino previo al partido contra Bélgica en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Maddy Grassy) AP

Carrick ha quedado en la cuerda floja tras un desastroso inicio de temporada. El United ocupa el 18vo puesto en la clasificación de la Liga Premier inglesa al cabo de 10 jornadas, el peor arranque del club en la era moderna.

Pochettino es candidato a suceder a Carrick, aunque el argentino de 54 años tiene contrato con la selección masculina de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

Una persona con conocimiento de la situación le comentó a The Associated Press que se habían realizado preparativos para nombrar a Pochettino como parte de la “debida diligencia”. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se ha tomado una decisión final sobre el futuro de Carrick.

En las últimas semanas también se ha informado que Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Antonio Conte son opciones.

No es raro que los clubes evalúen a posibles candidatos y contacten a intermediarios antes de decidir despedir a un entrenador.

Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024 y la llevó a los octavos de final en el Mundial de este año.

Fue uno de los principales candidatos para Manchester United en 2022, cuando finalmente se contrató a Erik ten Hag.

Pochettino conquistó el título de la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022, pero quizá su mayor logro fue convertir a Tottenham en un contendiente habitual al título en la Premier y también llevar al club londinense a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra. Lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con Chelsea en 2024.

Carrick, quien manifestó el domingo que no dejaría el cargo, debía dirigir el entrenamiento el miércoles pese a las conjeturas sobre su continuidad.

El United optó por no despedirlo el mes pasado y decidió darle tiempo para revertir un pésimo inicio de temporada, pero el empate 4-4 el domingo con Aston Villa dejó al 20 veces campeón de Inglaterra en la zona de descenso, con apenas una victoria en 10 partidos.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: Tienen que despertar y cambiar de rumbo
ULTIMA HORA

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: "Tienen que despertar y cambiar de rumbo"

ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo)

PETE HEGSETH ENFRENTA OCHO CARGOS DE IMPEACHMENT: de la guerra con Irán a la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter