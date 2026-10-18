Man United empata 1-1 con el Leeds y Brighton marca gol desde el medio campo en goleada al Palace

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Bruno Fernandes del Manchester United pelea por el balón con Ap Tanaka del Leeds en el encuentro de la Liga Premier el domingo 18 de octubre del 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP) AP

El argentino Lisandro Martínez fue titular con el Manchester United cuatro días después de su arrebato que acaparó titulares tras la derrota en la Liga de Campeones, pero fue sustituido al descanso cuando su equipo ganaba gracias al gol de Bryan Mbeumo a los 35 minutos.

Leeds empató al 51 por medio de Dominic Calvert-Lewin, lo que dejó al Manchester United con apenas una victoria en sus siete partidos de liga disputados hasta ahora esta temporada.

El paraguayo Diego Gómez evocó un famoso gol que David Beckahm anotó con el United cuando marco desde el medio campo en el arranque fulminante de Brighton ante Palace.

Ese fue el segundo de tres goles en los primeros 10 minutos para Brighton, que se encaminó sin apuros a su quinta —y más amplia— victoria de una campaña en la que el equipo de la costa sur ya arrolló 3-0 al campeón defensor Arsenal.

Además de un autogol, Brighton contó con goles de Yasin Ayari, Charalampos Kostoulas y Jack Hinshelwood en el Amex Stadium.

En el otro partido de la primera franja, el delantero brasileño Evanilson anotó un gol y asistió en el otro en la victoria 2-0 de Bournemouth sobre Sunderland, que jugó con un hombre menos desde los 17 minutos tras la tarjeta roja al defensor Kevin Danso.

Más tarde, Arsenal visita al Nottingham Forest buscando recortar a tres puntos la distancia con el líder Manchester City. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP