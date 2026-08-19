Man City vende a Reijnders a club saudí tras salida de Rodri y busca a Bouaddi en el medio

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El centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders (izquierda), lucha por el balón con Lee Ki Hyeok, del Team K-League, durante un partido amistoso de fútbol en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon) AP

Man City y Al Qadsiah confirmaron el traspaso del mediocampista neerlandés de 28 años con un contrato de cinco años en publicaciones en redes sociales.

Según reportes, la cifra por Reijnders fue de 52 millones de libras (70 millones de dólares), casi igualando la suma que City también obtuvo esta semana al vender al destacado mediocampista Rodri al Barcelona.

City y el nuevo entrenador Enzo Maresca han incorporado al mediocampista inglés Elliot Anderson por 116 millones de libras (158 millones de dólares) procedente del Nottingham Forest y, según reportes, están buscando al codiciado adolescente del Lille Ayyoub Bouaddi, quien impresionó en el Mundial con Marruecos.

Reijnders pasó apenas una temporada en Manchester tras llegar desde el AC Milan y ayudó al equipo a ganar ambas competiciones de copa domésticas de Inglaterra.

“Dos finales en Wembley y una temporada que siempre recordaré. Gracias, City”, señaló Reijnders en Instagram.

Reijnders jugó en los tres partidos de la fase de grupos de Países Bajos en el Mundial y luego fue suplente en una derrota en la ronda de 32 por penales ante Marruecos tras un empate 1-1. Marruecos igualó el partido en el tiempo añadido al final de los 90 minutos.

Al Qadsiah, en la ciudad costera de Al Khobar, terminó cuarto en la Saudi Pro League la temporada pasada y es dirigido por el exentrenador de Liverpool, Celtic y Leicester Brendan Rodgers. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP