Man City lidera la Premier. Gol de Haaland desciende a Burnley

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Erling Haaland (segundo a la derecha) anota el gol del Manchester City en la victoria 1-0 ante Burnley en la Liga Premier, el miércoles 22 de abril de 2026. (Nick Potts/PA vía AP) AP

El resultado condenó a Burnley, de propiedad estadounidense, al descenso tras una temporada de regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Haaland recibió un pase de Jeremy Doku y definió con sutileza cuando apenas habían transcurrido cinco minutos. El City venía de derrotar 2-1 a Arsenal, victoria que transformó al equipo de Pep Guardiola como el nuevo favorito al título.

Sin embargo, con la diferencia de goles potencialmente en juego, el City podría lamentar no haberle marcado más a Burnley en Turf Moor.

Ganar por un margen de un gol dejó a City y Arsenal empatados tanto en puntos (70) como en diferencia de goles (+37). El City lidera por el criterio de más goles anotados (66 contra 63 de Arsenal).

El City llegó a estar nueve puntos detrás de Arsenal después de empatar con West Ham el 14 de marzo. Tres victorias consecutivas, combinadas con dos derrotas seguidas de Arsenal, le dieron un vuelco a la puja por el título.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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