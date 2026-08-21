Man City acuerda venta récord de Savinho a Tottenham por 115 millones de dólares

Dani Martínez (izquierda) del Atlético de Madrid pugna por el balón con Savinho del Manchester Cuty durante un amistoso de pretemporada, el domingo 9 de agosto de 2026, en Seúl. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Los clubes acordaron el traspaso de Savinho, valorado en 85 millones de libras (115 millones de dólares), lo que supone una venta récord para el City, confirmó a The Associated Press el viernes una persona con conocimiento de la operación.

La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

Ni el City ni Tottenham han hecho comentarios oficiales sobre el traspaso.

La inminente salida de Savinho llega días después de que City vendiera a Rodri Hernández, el baluarte de la selección de España que se consagró campeona del mundo en julio, al Barcelona en una operación valorada en 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares).

El City también ha vendido este receso de temporada al mediocampista Tijjani Reijnders, al defensor Nathan Ake y dejó salir a John Stones y Bernardo Silva. La única gran incorporación ha sido la del mediocampista inglés Elliot Anderson por una cifra, según se informó, récord del club de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

Esto significa que City, vapuleado 3-0 por Arsenal en el Community Shield el domingo, probablemente estará muy activo en la última semana de la ventana de fichajes de verano. Enzo Maresca, el entrenador contratado recientemente tras la salida de Pep Guardiola, busca remozar la plantilla para una nueva era.

Savinho decepcionó en Manchester

Savinho llegó al City en 2024 con grandes expectativas y por 40 millones de euros (43,6 millones de dólares) procedente del club hermano Troyes, tras una exitosa cesión en Girona — otro equipo dentro de la organización paraguas liderada por el City. Pero no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él como posible estrella del futuro.

Marcó dos goles en 53 apariciones en la Liga Premier, y su último pase y toma de decisiones a menudo fueron motivo de frustración tanto para compañeros como para aficionados.

Savinho no integró la convocatoria de Brasil para el Mundial de este año.

Tottenham gasta a lo grande

Sería otra contratación costosa para Tottenham, que incorporó el mes pasado al mediocampista italiano Sandro Tonali procedente de Newcastle por una cifra, según se informó, récord del club de 100 millones de libras (133 millones de dólares), apenas unos días después de comprar al mediocampista Mateus Fernandes a West Ham por 85 millones de libras (113 millones de dólares).

Los defensas centrales Jan Paul van Hecke y Marco Senesi también se han sumado, junto con el ex lateral izquierdo de Liverpool Andy Robertson. El técnico Roberto De Zerbi reconstruye un equipo que evitó el descenso en la última jornada de la temporada pasada.

Si Savinho se incorpora, los Spurs rivalizarán con Chelsea como el mayor gastador de Europa este receso de temporada, un giro de estrategia para un club que durante mucho tiempo ha quedado por detrás de sus pares gigantes de la Premier en términos de desembolso por jugadores.

Dos 17mos puestos consecutivos — a un lugar de la zona de descenso — parecen haber asustado a la dirigencia de Tottenham, cuyo presidente Peter Charrington escribió en una carta abierta tras la temporada pasada que “el éxito futbolístico no había estado guiando nuestras decisiones”.

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FUENTE: AP