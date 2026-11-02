'¡Mamma mia, Kimi!': Italia celebra con Antonelli, su primer campeón de F1 en 73 años

Kimi Antonelli celebra en el podio tras proclamarse campeón de la Fórmula 1 al quedar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Italia se despertó el lunes celebrando al primer campeón mundial de la Fórmula 1 del país en 73 años .

Kimi Antonelli se convirtió el domingo en el campeón más joven en la historia de la F1, cuando el piloto de Mercedes terminó tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar el título con cuatro carreras de anticipación.

Y no importa que el joven de 20 años no conduzca para Ferrari, la mayor marca automovilística del país, con sus legiones de apasionados “tifosi” vestidos de rojo.

Casi todos los periódicos de Italia rotularon con una foto de Antonelli en la portada. Algunos usaron su imagen sobre los hombros de los excampeones Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que otros mostraron solo a Antonelli y la bandera italiana.

“Italia lloró, sonrió, lloró con él”, proclamó La Repubblica, uno de los diarios más importantes de Italia, en referencia a Antonelli sollozando al cruzar la meta, luego celebrando el título y después llorando otra vez en el podio.

Todos destacaron el hecho de que Antonelli es el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Campeones italianos de otros deportes se apresuraron a felicitar a Antonelli.

“¡Mamma mia, Kimi, lo que has logrado!”. “Felicidades por tu primer campeonato mundial… has traído a casa algo increíble. Y que sepas que toda Italia está orgullosa de ti”, expresó Sinner expresó en un mensaje en video.

La leyenda del motociclismo Valentino Rossi afirmó que“todos estamos muy orgullosos de ti”, mientras que la campeona olímpica de natación Federica Pellegrini añadió que “has escrito una página muy importante en el deporte italiano”.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni también se apresuró a ofrecer sus felicitaciones, publicando en redes sociales momentos después de que Antonelli cruzara la meta.

“¡Kimi Antonelli es campeón del mundo! Con apenas 20 años, alcanza un hito extraordinario, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1”, escribió Meloni.

“Un éxito que devuelve a un piloto italiano a la cima del mundo, recompensando el talento, el compromiso, la determinación y la dedicación. Un motivo de gran orgullo para nuestra nación”, agregó.

El alcalde de Bolonia, la ciudad natal de Antonelli, anunció que el joven recibiría el Nettuno d’Oro (Neptuno de Oro), el máximo reconocimiento cívico que otorga la ciudad.

Más de 200 personas vieron la carrera en una pantalla gigante en un teatro cerca de donde creció Antonelli, mientras amigos y aficionados se reunieron para animarlo en una fiesta para ver la carrera organizada en un pub local en San Marino, donde el italiano reside actualmente.

“Me da una alegría enorme haberlo visto crecer. Desde que era pequeño, me decía que quería llegar a ese punto y ha logrado cumplir este sueño enorme”, comentó Edoardo Cristoni, amigo de Antonelli.

Los amigos de Antonelli lo describieron como “un chico tranquilo y normal”, y los aficionados de la F1 dicen que eso es lo que lo hace aún más especial.

“Vengo siguiendo la F1 desde 1984, y nunca antes me había conmovido hasta las lágrimas viendo a un piloto”, manifestó el aficionado a la F1 Massimo Rosti, quien estaba en la fiesta en San Marino. “Este chico es especial. De verdad".

“No es solo un campeón al volante, es una persona maravillosa, con los pies en la tierra, del tipo ‘el vecino de al lado’. Simplemente fantástico”, remarcó.

Destacar lo “normal” que es Antonelli fue un titular en la Gazzetta dello Sport —justo debajo de otro aún más grande que lo proclamaba como legendario—, con una cita de su madre, Veronica.

“Todavía recibe dinero de bolsillo cada mes”, remarcó.

___

Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP