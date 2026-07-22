Mamdani dice que NYC no puede arrestar a Netanyahu, pero el gobierno federal sí debería

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla en el monumento de estado para Ze'ev Jabotinsky, en el cementerio militar Monte Herzl, en Jerusalén, el 14 de julio de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

En el video, Mamdani describió al primer ministro de Israel como un “criminal de guerra” y afirmó que no es bienvenido en la ciudad de Nueva York.

“Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”, señaló en un video publicado en X. “Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, añadió, refiriéndose a la Corte Penal Internacional.

Mamdani había dicho al New York Times a principios de mes que él y el departamento jurídico de la ciudad estaban discutiendo el posible arresto de Netanyahu si viaja a la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

El presidente del país, Donald Trump, le dijo a Netanyahu el lunes en una publicación en redes sociales que “no será arrestado, de ninguna manera, forma o modo, mientras esté en los Estados Unidos de América”. La publicación no mencionó directamente a Mamdani.

Mamdani había dicho durante toda su campaña para la alcaldía el año pasado que trataría de ordenar a la policía de la ciudad que arrestara a Netanyahu en virtud de la orden de la CPI por su papel en la guerra en Gaza.

En su mensaje en video el martes, Mamdani indicó que su gobierno ha revisado todas las vías disponibles y determinó que la ciudad no puede ejecutar la orden de detención.

“Quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra prófugo”, manifestó.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, respondió diciéndole al alcalde “basta”.

“Usted fue elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás”, afirmó en un comunicado en redes sociales. “¡Haga su trabajo!”.

El principal tribunal internacional de crímenes de guerra emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y otros en 2024, acusándolos de crímenes de lesa humanidad en relación con la guerra en Gaza.

La CPI indicó que había motivos para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant habían utilizado “el hambre como método de guerra” al restringir la entrada de ayuda humanitaria al sitiado enclave palestino y que atacaron de forma intencionada a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, acusaciones que las autoridades israelíes niegan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP