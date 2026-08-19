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Maluma vuelve a la Semana Billboard de la Música Latina

MIAMI (AP) — Maluma volverá a la Semana Billboard de la Música Latina, cuyo tema principal es en 2026 la consolidación global como fuerza unificadora.

ARCHIVO - Maluma llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, que celebra la inauguración de la exposición El arte del vestido, el lunes 4 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Maluma llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, que celebra la inauguración de la exposición El arte del vestido, el lunes 4 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

Billboard confirmó el miércoles la participación del astro colombiano junto con Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony & Helabusador y Wow Popy. Más artistas serán anunciados próximamente para un cartel que ya incluye a Fuerza Regida, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García, Pitbull y Rawayana.

La Semana Billboard también cuenta con la participación de ejecutivos como Jorge “Pepo” Ferradas, Rebeca León, Rob Jonas y Walter Kolm. Se celebrará de 19 al 22 de octubre en el Faena Forum Miami Beach.

Para esta edición se prevén conversaciones exclusivas con las principales estrellas de la música latina y artistas emergentes, paneles con líderes de la industria, actuaciones en vivo y eventos especiales para los fans.

Los boletos ya están a la venta en BillboardLatinMusicWeek.com.

FUENTE: AP

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