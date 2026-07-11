Mali y Argelia reabren su espacio aéreo y restituyen embajadores al poner fin a ruptura de 1 año

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La junta militar de Mali indicó en un comunicado difundido a última hora del viernes que restablecerá al embajador argelino en Bamako y abrirá su espacio aéreo a “todas las aeronaves civiles y militares que operen vuelos hacia o desde la República Argelina Democrática y Popular”.

Medios argelinos también confirmaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Ambas naciones retiraron a sus embajadores y cerraron su espacio aéreo en abril de 2025 tras el derribo del dron, y Argelia acusó a Mali de violar repetidamente su espacio aéreo. Mali negó esa afirmación.

Las relaciones entre la junta militar maliense y Argelia comenzaron a deteriorarse hace dos años, cuando Mali puso fin a un crucial acuerdo de paz de 2015 con separatistas locales de Azawad, mediado principalmente por Argelia. Desde hace tiempo, los rebeldes buscan crear un Estado independiente en el norte de Mali, lo que ha sumido a la nación de África occidental en un conflicto violento durante más de una década.

La junta de Mali ha acusado a Argelia de respaldar a rebeldes extremistas locales vinculados al grupo militante musulmán Al Qaeda. Argelia niega la acusación.

El ejército de Mali anunció el viernes que rompió un bloqueo rebelde alrededor del campamento militar de Anéfis, una base estratégica del ejército en el norte, tras violentos enfrentamientos entre el Frente de Liberación de Azawad y el ejército maliense, apoyado por aliados del Cuerpo de África ruso y milicias locales.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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