Mali arresta a dos periodistas destacados en nueva ofensiva contra libertad de expresión

Abderhmane Keita fue detenido acusado de “socavar la unidad nacional y la credibilidad del Estado” y de “difusión de información falsa y engañosa”, informó el martes la “Maison de La Presse”, la principal asociación de prensa de Mali.

Keita había afirmado en su popular programa de televisión que el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, controla la ciudad de Kidal, una localidad del norte que fue tomada por JNIM y separatistas durante enormes ataques coordinados en abril.

En Mali, decir que el ejército está perdiendo terreno frente a grupos yihadistas a menudo deriva en acusaciones.

Su detención se produjo un día después del arresto de Chahana Takiou, un conocido presentador de televisión y director editorial del periódico “22 Septembre”. Según la misma asociación de prensa, fue detenido el lunes acusado de “socavar la credibilidad del Estado a través del sistema judicial”. Takiou había criticado recientemente la aplicación por parte de las autoridades de una ley sobre ciberdelitos, al sostener que representa un ataque contra la libertad de prensa.

Mali, junto con los vecinos Níger y Burkina Faso, se ha visto sacudido por golpes de Estado en los últimos años y ahora está gobernado por líderes militares que prometen brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Desde que se hicieron con el poder, las juntas han roto lazos con Francia y otras potencias occidentales, han creado su propia alianza de seguridad y han recurrido a Rusia para obtener apoyo militar con el fin de combatir las insurgencias extremistas.

La situación de seguridad en Mali, Níger y Burkina Faso ha empeorado recientemente, según analistas, con un número récord de ataques de extremistas islámicos. Las fuerzas gubernamentales han sido acusadas de matar a civiles a quienes sospechan de colaborar con los milicianos.

Mientras tanto, los regímenes militares han reprimido la disidencia política y a periodistas. En enero de 2025, las autoridades malienses prohibieron la venta de la revista panafricana Jeune Afrique. Varios medios franceses, entre ellos France24, TV5 Monde y Radio France International, también tienen prohibido emitir en Mali. Varios líderes opositores han sido encarcelados por criticar al régimen militar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP