Maldito 13: Tanner Bibee sufre la peor racha sin ganar desde inicio de temporada en Cleveland

El lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Tanner Bibee, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 31 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long) AP

A pesar de permitir un jonrón abriendo el juego por segundo partido consecutivo, el derecho se fue con ventaja por primera vez en 13 aperturas esta temporada y por fin recibió apoyo ofensivo, ya que los Guardianes ganaban por 4-3 a los Medias Rojas de Boston al entrar en la séptima entrada.

En cambio, Bibee tuvo un asiento de primera fila mientras el bullpen tuvo una de sus peores entradas del año, y Boston remontó para imponerse 9-4.

Eso colocó a Bibee en lo más alto de un par de listas a las que ningún abridor quiere pertenecer.

Las seis carreras de Boston en la séptima entrada lo convirtieron en el 12º abridor del Día Inaugural desde 1976 en realizar al menos 10 aperturas y no conseguir una victoria antes de junio, según Sportradar.

Tiene la mayor cantidad de aperturas sin victoria antes de junio y es el cuarto con al menos 12. Los otros fueron Kyle Freeland de Colorado (2025), José Ureña de Miami (2018) y Carl Morton de Atlanta (1976).

Bibee también es el primer lanzador en los 125 años de historia de la franquicia de Cleveland en permanecer sin victorias en sus primeras 13 aperturas.

“Ya lo he dicho antes. No tengo ningún control sobre eso. Lo único que puedo hacer es salir ahí, tratar de colgar ceros y lo que pase, pasa”, manifestó Bibee, que tiene marca de 0-7.

Las siete derrotas de Bibee están empatadas como la segunda mayor cantidad entre los 12 abridores del Día Inaugural. Su efectividad de 4,57 es la cuarta más baja.

“Las victorias y las derrotas no importan para los abridores. No es una estadística que signifique algo. Así que sé que a él no le preocupa y a nosotros definitivamente tampoco”, comentó el receptor Austin Hedges.

Bibee se recuperó después de que el mexicoamericano Jarren Duran conectara el quinto lanzamiento del juego y lo enviara a las gradas del jardín derecho, la cuarta vez que permitió un jonrón abriendo el juego esta temporada. Permitió solo un hit entre la segunda y la cuarta entrada antes de que los Medias Rojas llenaran las bases con un out en la quinta. Mickey Gasper empató 2-2 con un elevado de sacrificio para impulsar al otro mexicoamericano Marcelo Mayer y el sencillo productor del venezolano Wilyer Abreu le dio a Boston ventaja de 3-2.

Sin embargo, los Guardianes reaccionaron.

Cleveland anotó dos veces en la parte baja de la quinta con un doble productor del dominicano José Ramírez después de que el jardinero izquierdo de Boston, Masataka Yoshida, perdiera de vista el elevado por el sol. El sencillo de Chase DeLauter impulsó a Ramírez. Llenaron las bases con dos outs cuando Stuart Fairchild se ponchó y apeló sin éxito el tercer strike cantado.

Eso dejó a los Guardianes sin posibilidad de apelar el resto del juego, algo que terminaría persiguiéndolos.

Bibee retiró en orden a los Medias Rojas en la sexta. Hizo 90 lanzamientos, incluidos 62 strikes, y permitió tres carreras y seis hits, con cinco ponches y una base por bolas.

El bullpen de los Guardianes no pudo sostener la ventaja. Tim Herrin parecía listo para salir de un atasco con bases llenas con una recta en la esquina exterior a Abreu en cuenta completa, pero el umpire principal Austin Jones la cantó bola, lo que permitió que Connor Wong anotara y empatara el juego 4-4.

La entrada se desmoronó cuando Boston conectó tres hits consecutivos y agregó cinco carreras más para tomar el control del partido.

Cleveland tiene la tercera peor tasa de apelaciones en ABS con 44,4% (59 de 133). El promedio de la liga es 52,6%.

“Quiero decir, es frustrante, pero eso es cosa nuestra. No debimos haber perdido nuestras apelaciones. Para eso están, y tenemos que asumir la responsabilidad y hacerlo mejor”, señaló Hedges.

Bibee fue seleccionado por Cleveland en la quinta ronda del draft amateur de 2021. Tuvo marca de 22-12 con efectividad de 3,25 en sus primeras dos temporadas en las Grandes Ligas y fue segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2023. También fue el tercer lanzador de Cleveland desde 2000 con al menos 10 victorias en cada una de sus primeras dos temporadas en las mayores. Los otros son el miembro del Salón de la Fama CC Sabathia (2001-02) y Shane Bieber (2018-19).

Sin embargo, Bibee tiene marca de 12-18 con efectividad de 4,33 en 44 aperturas desde que firmó un contrato de cinco años y 48 millones de dólares durante los entrenamientos de primavera del año pasado.

“No hemos anotado muchas carreras cuando Tanner ha estado en el montículo, incluso en algunas de las aperturas en las que ha lanzado excepcionalmente bien”, dijo el gerente general Chris Antonetti. “Creo que, a medida que avancemos, empezaremos a ver más de esas salidas en las que está lanzando de manera más efectiva que quizá en algunos de esos otros tropiezos”.

Bibee sigue confiado en que puede enderezar su temporada. El mánager Stephen Vogt dijo que el cambio de Bibee mostró mejoría después de que permitió siete carreras en tres entradas el lunes contra Washington.

Tiene seis aperturas de calidad esta temporada, y la del domingo fue la cuarta en sus últimos cinco juegos.

“Quieres ganar juegos, pero siento que es importante entender el pitcheo; estás jugando un deporte completamente distinto al de las otras nueve personas en el campo. Así que se trata de averiguar cuál es la especie de autoevaluación de eso”, expresó Bibee.

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FUENTE: AP