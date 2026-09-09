Malasia recupera restos de 5 personas que murieron en choque de helicóptero médico

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El incidente ocurrió cerca de la pista de aterrizaje de Long Lellang, en el norte de Sarawak, el estado más grande de Malasia, que abarca vastas zonas rurales y remotas donde el acceso a la atención médica puede ser difícil. El “médico volador” transporta equipos médicos a zonas aisladas.

Las autoridades informaron que comenzó la identificación formal de los restos del piloto y de cuatro trabajadores sanitarios.

Las autoridades no han dado a conocer la causa del choque ni si las condiciones meteorológicas influyeron, ya que en las últimas semanas Sarawak se ha visto afectado por una bruma avivada por incendios forestales en la vecina Indonesia.

Las autoridades llevan a cabo una investigación.

El primer ministro Anwar Ibrahim expresó sus condolencias y pidió a la población que se abstenga de especular al tiempo que se investiga el desplome. Señaló que el gobierno brindará a las familias de las víctimas toda la asistencia y el apoyo necesarios.

El gobierno de Sarawak anunció ayuda en efectivo para las familias de las víctimas y se comprometió a cubrir las cuotas escolares de sus hijos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP