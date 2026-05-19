Malasia exige compensación luego que Noruega canceló contrato por misiles

El ministro de Defensa, Mohamed Khaled Nordin, indicó que el gobierno emitió una notificación formal de reclamación a Kongsberg tras la cancelación, que bloqueó la entrega del sistema Naval Strike Missile, o NSM, y de componentes de lanzadores que Malasia ya había pagado en gran medida.

“Estamos reclamando tanto costos directos como indirectos. El costo directo asciende a 126 millones de euros (146 millones de dólares), que ya se han pagado”, declaró Khaled. “También buscamos costos indirectos sustanciales, lo que eleva la reclamación total a alrededor de 1.000 millones de ringgit (251 millones de dólares)”.

Señaló que los costos indirectos incluían el retiro de los sistemas de montaje de misiles ya instalados en los buques de la marina, así como la integración de sistemas de reemplazo.

Malasia firmó un acuerdo para el sistema de misiles antibuque NSM en 2018 para que Kongsberg armara la nueva clase de buques de combate litoral de Malasia, en el marco de un programa más amplio de modernización naval.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que el gobierno ha reforzado la supervisión, y que las ventas de sus tecnologías de defensa más sensibles ahora están restringidas a los aliados y socios más cercanos del país. La cancelación provocó enérgicas protestas del gobierno malasio.

Khaled describió la medida como una grave ruptura de confianza que podría socavar la credibilidad en los acuerdos internacionales de adquisición de defensa.

“Lo que nos ocurrió no es solo un asunto de adquisición de defensa, sino que refleja una erosión de la confianza en las relaciones internacionales”, indicó. “Cuando compromisos de este tipo pueden revocarse unilateralmente, se píerde la confianza en todo el sistema”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega no respondió a mensajes pidiéndole comentario. No fue posible contactar a funcionarios de Kongsberg para solicitar comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP