Malasia busca a 14 indonesios desaparecidos tras un naufragio

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La oficina marítima del estado central de Perak informó que 23 personas fueron rescatadas el lunes por un barco pesquero local después de que la embarcación volcara frente a la isla de Pangkor, en Perak. Se creía que el barco transportaba a migrantes sin permiso para trabajar en el país.

El jefe marítimo de Perak, el capitán Mohamad Shukri Khotob, indicó que el barco pesquero pidió ayuda tras encontrar personas flotando en el mar antes del amanecer. El comunicado señaló que se había activado una operación de búsqueda y rescate el lunes y que continuaría hasta localizar a todas las personas desaparecidas.

Mohamad Shukri dijo que se creía que las víctimas habían partido de Kisaran, Indonesia, el 9 de mayo y que se dirigían a múltiples destinos en Malasia, incluidos Penang, Selangor y Kuala Lumpur. Añadió que se estimaba que en total había 37 personas a bordo.

Los 23 sobrevivientes fueron entregados a las autoridades marítimas para ser interrogados.

Malasia ha sido durante mucho tiempo un destino para trabajadores indonesios que buscan mejores oportunidades laborales. Muchos intentan ingresar al país de manera ilegal por rutas marítimas, a menudo en embarcaciones abarrotadas e inseguras, con el riesgo de sufrir accidentes y perder la vida. Los indonesios constituyen la gran mayoría de la mano de obra extranjera en Malasia, tanto legal como informal, principalmente en plantaciones y en la construcción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP