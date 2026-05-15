Mal tiempo impide continuar búsqueda de buzos italianos en cueva de Maldivas

ARCHIVO – En esta foto sin fecha publicada por Greenpeace Italia el viernes 15 de mayo de 2026, aparece Monica Montefalcone, que formó parte del grupo de cinco buzos italianos que murieron cerca de Alimathaa en el archipiélago de las Maldivas cuando exploraban una cueva submarina. (Greenpeace vía AP, Ho) AP

En declaraciones hechas un día después de que el cuerpo de un quinto integrante del grupo de buceo fuera recuperado el jueves, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, manifestó que, pese a las malas condiciones meteorológicas, se haría todo lo posible para llevar a las víctimas de regreso a casa.

La causa de las muertes seguía bajo investigación. Se espera que la operación de recuperación se reanude el sábado.

“Lamentablemente, las búsquedas están suspendidas por el mal tiempo, pero haremos todo lo posible para recuperar los cuerpos de nuestros compatriotas”, declaró Tajani en un acto político en Italia.

El Ministerio de Exteriores de Italia indicó que el grupo de buceo “aparentemente murió mientras intentaba explorar cuevas a una profundidad de 50 metros (164 pies)” en el atolón Vaavu el jueves.

Según el gobierno maldivo, las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri, la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El esposo de Montefalcone, Carlo Sommacal, dijo que, en su opinión, debió ocurrir algo inesperado y descartó la imprudencia por parte de ella.

“Algo debió pasar”, declaró al canal de televisión italiano Rete 4. Añadió que su esposa era una buza disciplinada que sopesaba cuidadosamente los riesgos antes de cada inmersión. Recordó que ella le decía a veces: “Esta la puedo hacer yo, tú no”.

El buceo en cuevas es una actividad altamente técnica y peligrosa que requiere entrenamiento especializado, equipo y estrictos protocolos de seguridad. Los riesgos aumentan de forma pronunciada en entornos con techo y a profundidad, particularmente cuando las condiciones empeoran. Expertos señalan que es fácil desorientarse o perderse dentro de las cuevas, sobre todo porque las nubes de sedimento pueden reducir drásticamente la visibilidad.

Bucear a 50 metros también supera la profundidad máxima para buzos recreativos recomendada por la mayoría de las principales agencias establecidas de certificación de buceo, ya que las profundidades más allá de 40 metros se consideran buceo técnico, que requiere entrenamiento y equipo especializados. El límite de buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros.

Sommacal contó que su esposa sobrevivió al tsunami de 2004 mientras buceaba frente a Kenia, y que volvió a la superficie junto con otros buzos experimentados pese al peligro; más tarde regresó al buceo tras una larga recuperación por graves complicaciones de salud. “Tenía dos vidas: una en tierra y otra en su entorno, el agua”, expresó.

El portavoz presidencial maldivo Mohamed Hussain Shareef dijo que ocho buzos participaron en la búsqueda del viernes y que, trabajando en parejas, exploraron las profundidades y elaboraron un mapa para continuar la misión el sábado.

Indicó que el cuerpo de Benedetti fue hallado cerca de la boca de la cueva y que las autoridades creían que los cuatro restantes habían entrado en la caverna.

Se espera que dos italianos —un experto en rescate en aguas profundas y un experto en buceo en cuevas— se sumen al esfuerzo de recuperación, señaló Shareef.

Autoridades italianas dijeron que alrededor de 20 italianos más que estaban en la misma expedición a bordo de una embarcación llamada “Duke of York” estaban a salvo. La embajada de Italia en Colombo brindaba asistencia a quienes iban a bordo y contactó a la Media Luna Roja, que ofreció desplegar voluntarios para ayudar a proporcionar apoyo psicológico.

La embarcación buscaba un refugio seguro ante las malas condiciones meteorológicas y esperaba a que mejoraran antes de regresar a Malé, informó el ministerio italiano.

La organización ambiental Greenpeace Italia rindió homenaje a Montefalcone como una apasionada defensora de la protección marina, y dijo que extrañará “enormemente su profesionalismo y sus consejos” y “esa luz especial que tenía en los ojos cuando hablaba de las maravillas del mar y de la importancia de protegerlas”.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ofreció sus condolencias por todas las víctimas. Señaló que Montefalcone era ampliamente reconocida por su trabajo de estudio y protección del entorno marino.

El ministerio italiano indicó que estaba coordinando con Divers Alert Network, una organización especializada en buceo, para apoyar las operaciones de recuperación y repatriación de los cuerpos.

Añadió que la cueva a la que ingresaron los cinco buzos está dividida en tres grandes cámaras conectadas por pasajes estrechos. Los equipos de recuperación exploraron dos de las tres cámaras, pero la búsqueda se vio limitada por consideraciones relacionadas con el oxígeno y la descompresión.

El sábado explorarán la tercera cámara, agregó el ministerio.

Funcionarios italianos y el cónsul honorario están en contacto con las familias de las víctimas para brindar asistencia.

___

Zampano informó desde Roma. Sheikh Saaliq en Nueva Delhi y Krishan Francis en Colombo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP