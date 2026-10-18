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Maja Chwalinska conquista su primer título al vencer a Sonay Kartal en el Abierto de Wuhan

WUHAN, China (AP) — La polaca Maja Chwalinska conquistó el primer título de su carrera al derrotar el domingo por 2-6, 6-4, 6-2 a la británica no preclasificada Sonay Kartal para ganar el Abierto de Wuhan.

La polaca Maja Chwalinska celebra con el trofeo tras vencer a la británica Sonay Kartal en la final del Abierto de Wuhan el domingo 18 de octubre del 2026. (Chinatopix Via AP)
La polaca Maja Chwalinska celebra con el trofeo tras vencer a la británica Sonay Kartal en la final del Abierto de Wuhan el domingo 18 de octubre del 2026. (Chinatopix Via AP) AP

Chwalinska está viviendo un año de despegue tras llegar a la final del Roland Garros este año.

En un agotador duelo que duró 2 horas y 43 minutos, la 16ª preclasificada tomó impulso cuando logró un quiebre para ponerse arriba 4-3 en el segundo set.

Kartal conectó más golpes ganadores (32-23), pero cometió más errores no forzados (36-27), en un partido sin aces en la cancha central Dongfeng Voyah.

Ambas jugadoras disputaban la primera final WTA 1.000 de sus carreras y la victoria de Chwalinska la hará subir al 11º puesto del ranking, informó la WTA.

Chwalinska venció en semifinales a la seis veces campeona de Grand Slam y compatriota Iga Swiatek. Además de 1.000 puntos para el ranking, se lleva 665.000 dólares en premios. Durante su camino a la final del Abierto de Francia como jugadora proveniente de la fase de clasificación, Chwalinska no tenía suficiente dinero para extender su estadía en el hotel en París y necesitó ayuda financiera.

Kartal, quien derrotó en semifinales a la campeona del Abierto de Francia 2017 Jelena Ostapenko, ingresará al Top 40 después de haber llegado al torneo de Wuhan ubicada en el puesto 170.

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