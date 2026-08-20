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Maikel García volvería a lista de lesionados de Reales por distensión en isquiotibial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El antesalista de los Reales de Kansas City Maikel García regresará probablemente a la lista de lesionados apenas tres días después de volver tras una ausencia de casi dos meses.

El venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City, avanza a la intermedia en el juego del lunes 17 de agosto de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Charlie Riedel)
El venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City, avanza a la intermedia en el juego del lunes 17 de agosto de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Charlie Riedel) AP

García se distendió el isquiotibial izquierdo en la primera entrada del duelo que los Reales ganaron 6-2 a los Atléticos el jueves. Se embasó con un doble, pero se frenó sujetándose el isquiotibial izquierdo después de doblar por tercera base en un rodado de su compatriota venezolano Salvador Pérez que se le escapó al campocorto boricua Darell Hernaiz para un error.

“Le dio bastante fuerte. Le hicieron una resonancia magnética, así que probablemente lo pondrán en la lista de lesionados mañana. Es un golpe muy duro para él, porque también lidió con esto a principios de la temporada", comentó el manager de los Reales, Matt Quatraro, después del juego. "Es la otra pierna, así que ojalá eso sea algo bueno. Pero es muy frustrante para él y para nosotros, aunque principalmente para él, porque apenas estaba regresando después de una ausencia tan larga”.

García había regresado apenas el lunes, tras permanecer en la lista de lesionados desde el 23 de junio por una distensión muscular en la mano izquierda.

“Cada vez que un jugador apenas está regresando de una lesión, odiamos ver que pase algo así", dijo su compañero Bobby Witt Jr., quien conectó un jonrón y anotó tres carreras. "Sólo esperamos que vuelva lo antes posible. Es simplemente algo desafortunado”.

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FUENTE: AP

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