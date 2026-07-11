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Mahle rompe su mala racha y Schmitt sacude un jonrón clave en el 4-2 de los Gigantes sobre Rockies

SAN FRANCISCO (AP) — Tyler Mahle ganó por primera vez desde mediados de abril, Casey Schmitt conectó un jonrón de tres carreras para desempatar en la sexta entrada y los Gigantes de San Francisco vencieron 4-2 a los Rockies de Colorado el sábado.

Heliot Ramos, derecha, de los Gigantes de San Francisco, corre rumbo al plato después de que su compañero Casey Schmitt bateara un jonrón de tres carreras en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el sábado 11 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Thien-An Truong)
Heliot Ramos, derecha, de los Gigantes de San Francisco, corre rumbo al plato después de que su compañero Casey Schmitt bateara un jonrón de tres carreras en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el sábado 11 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Thien-An Truong) AP

Mahle (2-8) permitió una carrera, cinco imparables y tres bases por bolas en siete entradas. El derecho de 31 años estaba 0-5 en nueve aperturas desde que venció a los Dodgers de Los Ángeles el 22 de abril. Tiene una efectividad de 3,00 en ocho aperturas en casa y una efectividad de 8,45 en siete salidas como visitante.

JT Brubaker completó el juego de seis hits para lograr su primer salvamento profesional, al permitir el jonrón de Kyle Karros en la octava entrada.

San Francisco ganó 20 de sus últimos 22 juegos en casa contra Colorado y 35 de 42 desde 2021.

Con la pizarra 1-1, el boricua Heliot Ramos y el venezolano Luis Arráez conectaron sencillos ante Kyle Freeland (2-8) para abrir la sexta entrada y Schmitt siguió con su 19no jonrón.

Brett Sullivan conectó un doble para abrir la tercera entrada y anotó por un balk de Mahle. El mánager de los Gigantes, Tony Vitello, salió a discutir la decisión y el umpire principal Lance Barksdale lo expulsó, la segunda expulsión de la temporada para el piloto en su primer año.

San Francisco empató el juego en la quinta entrada con dobles de Bryce Eldridge y el venezolano Jesús Rodríguez.

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