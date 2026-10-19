Magallanes sigue sin ganar y suma seis derrotas consecutivas en Venezuela

Magallanes tomó ventaja de 2-1 en la cuarta entrada, pero Cardenales remontó con un ataque de cinco carreras en la quinta, encabezado por sencillos productores de Carlos Colmenárez, Yonny Hernández y Jesús Bastidas. Colmenárez terminó con un jonrón, un doble y un sencillo, además de tres carreras remolcadas.

Los Navegantes intentaron reaccionar con un jonrón de dos carreras de José Gómez en la octava, que redujo la diferencia a 7-5, pero Bastidas produjo otra anotación en la novena para asegurar la victoria de Lara y prolongar el inicio sin triunfos de los campeones defensores.

En Maracay, Keyber Rodríguez conectó un jonrón solitario en la octava entrada para romper un empate y dar a los Tigres de Aragua una victoria de 5-4 sobre los Tiburones de La Guaira, su cuarta consecutiva para asumir el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Los Tiburones tomaron ventaja de 3-0 en las primeras tres entradas, pero Aragua remontó con cuadrangulares solitarios de David Rodríguez y Edgardo Fermín, además de un doble productor del propio Rodríguez que empató el encuentro en la quinta. Los Tigres se adelantaron en la sexta con una base por bolas a Lorenzo Cedrola con las bases llenas, pero La Guaira igualó en la octava, antes de que Keyber Rodríguez decidiera el encuentro con su segundo jonrón de la temporada.

En Puerto La Cruz, los Leones del Caracas remontaron una desventaja de 4-2 y anotaron tres carreras en la octava entrada para vencer 8-4 a los Caribes de Anzoátegui. Alfredo Duno conectó un doble productor en la séptima y Brainer Bonaci empató el encuentro con un elevado de sacrificio. En la octava, Lenyn Sosa recibió un pelotazo con las bases llenas para poner adelante a Caracas, Duno agregó un sencillo remolcador y Bonaci impulsó otra con su segundo elevado de sacrificio del juego.

En Maracaibo, David Peralta conectó dos jonrones de dos carreras y produjo cuatro anotaciones para encabezar la victoria de los Bravos de Margarita por 8-2 sobre las Águilas del Zulia. Peralta disparó su primer cuadrangular en la entrada inicial y agregó otro en la sexta, mientras Edward Olivares conectó un doble productor de dos carreras en la octava. Félix Doubront se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas de tres imparables y dos carreras, con cinco ponches.

Licey deja tendidos a los Leones del Escogido en diez entradas

Los Tigres del Licey aprovecharon un pasbol en la décima entrada para vencer 5-4 a los bicampeones Leones del Escogido, que sufrieron su tercera derrota consecutiva y siguen sin ganar en el arranque de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Emilio Bonifácio anotó la carrera de la victoria en un pasbol del receptor Randy Florentino durante la décima entrada. Licey había tomado ventaja de 3-0 en la primera con un doble productor de Estevan Florial y un sencillo de dos carreras de Ángel Ortiz, pero los Leones remontaron para adelantarse 4-3 en la cuarta.

Los Tigres empataron en la octava con un sencillo productor de Jesús Made y terminaron imponiéndose en entradas extras para dejar al Escogido con marca de 0-3 en el inicio de la defensa de su campeonato.

En Santiago de los Caballeros, Jorge Bonifacio conectó un sencillo productor de dos carreras para encabezar un ataque de tres anotaciones en la cuarta entrada y las Águilas Cibaeñas vencieron 4-1 a los Gigantes del Cibao. Mason McCoy agregó un sencillo remolcador en ese mismo episodio para completar la remontada, después de que Jake Holton adelantara a los Gigantes con un jonrón solitario en la segunda entrada.

En San Pedro de Macorís, Julio E. Rodríguez y Francisco Urbaez conectaron jonrones de dos carreras durante un ataque de cinco anotaciones en la segunda entrada y los Toros del Este vencieron 6-4 a las Estrellas Orientales. Harold Ramírez encabezó la reacción de las Estrellas con un sencillo productor en la séptima y un cuadrangular solitario en la novena, pero los Toros conservaron la ventaja para llevarse la victoria.

Guasave liga cinco victorias y se mantiene invicto en la LMP

Los Algodoneros de Guasave mantuvieron su paso perfecto en el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico al vencer 10-4 a los Venados de Mazatlán, para sumar cinco triunfos consecutivos y conservar el liderato del circuito.

Víctor Labrada conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, su tercero de la temporada, mientras Orlando Piña produjo cinco anotaciones, incluido un cuadrangular de dos carreras en la novena, para encabezar la ofensiva de los Algodoneros.

Mazatlán empató 2-2 en la tercera entrada, pero Guasave recuperó la ventaja con tres carreras en la cuarta y amplió la diferencia con otras tres en la séptima, gracias a un doble productor de Jesús Castillo y un sencillo de Piña. Los Algodoneros aseguraron el triunfo con dos anotaciones más en la novena.

En Hermosillo, Rubén Ibarra conectó dos jonrones, incluido uno con las bases llenas, y produjo siete carreras para encabezar la victoria de los Naranjeros de Hermosillo por 10-6 sobre los Mayos de Navojoa. Ibarra rompió un empate 5-5 con su grand slam en la séptima entrada y agregó un cuadrangular de dos carreras en la novena para asegurar el triunfo.

En Mexicali, Esteban Quiroz conectó un jonrón solitario y Marco Jaime impulsó dos carreras con un sencillo en la segunda entrada para encabezar la victoria de las Águilas de Mexicali por 5-0 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón. Daniel Núñez abrió con tres entradas de un hit y tres ponches, y seis lanzadores de Mexicali se combinaron para permitir apenas tres imparables.

En Guadalajara, Reynaldo Rodríguez conectó un doble productor de dos carreras en la primera entrada y un sencillo remolcador en la séptima para encabezar la victoria de los Charros de Jalisco por 9-6 sobre los Jaguares de Nayarit. Los visitantes tomaron ventaja de 3-0 en el primer episodio y recuperaron la delantera con tres anotaciones en la sexta, pero los Charros respondieron con una carrera en la séptima y otra en la octava, impulsada por un elevado de sacrificio de José Ángel Ceceña, para asegurar el triunfo.

En Culiacán, Jon Singleton conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para empatar el encuentro y Rosman Verdugo impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la décima, en la victoria de los Tomateros de Culiacán por 7-5 sobre los Cañeros de Los Mochis. J.P. Martínez y el propio Verdugo también dispararon cuadrangulares solitarios, mientras Ichiro Cano produjo la última anotación con un toque de sacrificio en la décima.

FUENTE: AP