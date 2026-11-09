Maestros se declaran en huelga en Paraguay para exigir protección de pensiones tras quiebra de banco

El reflejo de un policía se ve en el vidrio de la puerta de una sucursal de Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el lunes 9 de noviembre de 2026, después que fue intervenido por el Banco Central de Paraguay en medio de una crisis de solvencia. (AP Foto/Jorge Sáenz) AP

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, señaló que los docentes están preocupados por el destino de unos 60 millones de dólares en fondos de pensiones que habían sido depositados en Ueno, el banco en el que el gobierno de Paraguay intervino la semana pasada.

Más de 3 millones de personas quedaron sin acceso a sus cuentas bancarias el martes pasado después de que el gobierno de Paraguay interviniera Ueno Bank. Su cierre también ha afectado fondos de pensiones y cuentas de propiedad estatal.

El colapso del banco llevó a la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña, a quien los legisladores acusaron de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos.

Peña fue acusado el sábado de dos delitos relacionados con el colapso del banco, mientras se amplía una investigación anticorrupción que también involucra al exjefe del banco central de Paraguay. El expresidente permanece detenido en una base militar mientras continúan las investigaciones. Ha sido reemplazado por su vicepresidente, Pedro Alliana.

En una conferencia de prensa el sábado, los fiscales indicaron que Peña sería investigado por los delitos de abuso de confianza y administración para beneficio personal, y que podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Los cargos del juicio político contra Peña sostienen que el expresidente tenía una participación en la sociedad controladora de Ueno --de la que se desprendió bajo presión el año pasado--, y que designó a un exejecutivo de Ueno para dirigir el banco central que lo regulaba. Los legisladores también acusan a Peña de permitir que el fondo estatal de pensiones depositara 355 millones de dólares en el banco, por encima de los límites legales. Peña ha negado haber cometido delito alguno.

El Banco Central comenzó la semana pasada a devolver los depósitos a los cuentahabientes y afirmó que, para el sábado, había reembolsado parcial o totalmente a más de 1,2 millones de clientes de Ueno. Los depósitos bancarios en Paraguay están asegurados hasta un monto de alrededor de 37.000 dólares.

La crisis ha provocado múltiples protestas de cuentahabientes que han derivado en enfrentamientos con la policía. También ha generado dudas sobre la estabilidad del sistema financiero de Paraguay. La moneda paraguaya, el guaraní, ha perdido cerca del 8% de su valor frente al dólar estadounidense desde que se intervino Ueno.

En una conferencia de prensa el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la destitución de Peña no afectará las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay. Durante su gobierno, Peña fue aliado del gobierno de Trump y sumó al país sudamericano al Escudo de las Américas, una iniciativa que busca combatir a los cárteles narcotraficantes en América Latina.

“Hemos tenido una buena relación constructiva con el presidente Peña, pero hay un proceso interno en marcha en Paraguay, en el que no estamos involucrados ni vamos a involucrarnos”, declaró Rubio a los periodistas. “No creo que este cambio afecte de ninguna manera negativamente nuestra relación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP