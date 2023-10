Maestra de Missouri es despedida de escuela tras ser descubierta en OnlyFans

Brianna Coppage, de 28 años, dijo al St Louis Post-Dispatch que no se sorprendió cuando los funcionarios de la escuela secundaria St Clair en el condado de Franklin pidieron reunirse con ella por " medios inapropiados en uno o más sitios de Internet ".

El contenido que Brianna sube en la plataforma es erótico sugerente, según publica el medio citado. "Siempre fue como si una nube vuele sobre mi cabeza; no sabía cuándo me descubrirían. Luego, hace unas dos semanas, a mi esposo y a mí nos dijeron que la gente se estaba enterando .

Entonces sabía que este día llegaría", relató. Coppage dijo que no se arrepiente de haberse unido a la plataforma, pero ha aceptado el hecho de que probablemente será despedida en un futuro próximo.

"No me arrepiento de unirme a Onlyfans. Sé que puede ser tabú, o algunas personas pueden creer que es vergonzoso, pero no creo que el trabajo sexual tenga que ser vergonzoso. Sólo desearía que las cosas sucedieran de otra manera.