Madrid promete cambios de trazado para 2027 en su nuevo circuito de F1 en busca de emoción

Charles Leclerc conduce su Ferrari durante el Gran Premio de España, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Los organizadores expresaorn que están abiertos a intentar mejorar el trazado, que prácticamente no ofreció oportunidades de adelantamiento y recibió críticas generalizadas de los pilotos de Fórmula 1. En el regreso de la F1 a Madrid tras una ausencia de 45 años, los aficionados también criticaron la falta de acción en pista.

El director del evento, Luis García Abad, señaló que la FIA, el organismo rector, ya ha indicado los cambios que podrían ser necesarios en el circuito urbano, que combina carreteras existentes y secciones construidas específicamente. Madrid firmó un contrato de 10 años para estar en el calendario de la F1.

“Siendo honesto contigo, la FIA definió claramente cuál es la manera de mejorar el trazado de la pista, y estaremos abiertos porque tendremos que reinstalar la pista para el próximo año”, dijo Abad a Motorsport.com.

Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó la carrera del domingo después de que el autor de la pole, Lando Norris, tuviera mala suerte con el momento en que se desplegó el coche de seguridad virtual. Norris terminó tercero, por detrás de Max Verstappen.

“Creo que hay algunos cambios evidentes que deberían hacer”, comentó Norris. “Creo que pueden convertirlo en una pista que sea buena para competir, y me entusiasma volver aquí el próximo año si pueden hacer estos cambios porque creo que es una pista muy divertida de conducir y puede ser un gran circuito. Para mí, no es un gran circuito. Es excelente para la clasificación”.

Norris estuvo entre quienes elogiaron las vueltas de alta adrenalina que produjo el circuito cuando los autos no estaban peleando por posición.

“Realmente creo que los pilotos disfrutaron mucho de la clasificación. Pero sin duda intentaremos hacer una mejora para el próximo año”, expresó Abad.

Solo se produjeron unos pocos adelantamientos durante la carrera en el circuito de 5,4 kilómetros (3,3 millas), que tiene 22 curvas y combina zonas de alta velocidad, áreas de fuerte frenada, cambios de pendiente, ángulos ciegos, sectores técnicos y curvas largas de alta carga que resultaron desafiantes para los pilotos.

“Tenemos el espacio, tenemos un recinto, tenemos las instalaciones, tenemos la capacidad para hacerlo”, dijo Abad.

“Hay algunos cambios sencillos y quizá otros más complicados, como las curvas 5, 6, 7", agregó. "Es difícil saber exactamente qué es lo mejor. El hecho de que tengas que girar y frenar (al mismo tiempo) básicamente anula todo el objetivo de las carreras.”

Los pilotos elogiaron en su mayoría la infraestructura del nuevo circuito, construido alrededor de pabellones de un recinto ferial en una zona acomodada de la capital española.

Norris también había pedido cambios en el largo carril de boxes del circuito, que está dividido en dos secciones y desincentiva las paradas estratégicas en boxes.

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FUENTE: AP