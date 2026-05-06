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Madre de uno de los policías secuestrados en Colombia pide a Petro interceder tras "condena" de ELN

BOGOTÁ (AP) — La madre del policía colombiano Esley Hoyos Murcia acudió el miércoles al Congreso para pedir la intercesión del presidente Gustavo Petro luego de que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunciara que “condenó” a su hijo y a otros tres funcionarios públicos a continuar secuestrados.

“Que el señor presidente se ponga la mano en el corazón y me diga qué debemos a hacer, porque ayer fue lo último que yo pude haber recibido como madre, que haya sido condenado por un delito que no cometió”, dijo entre lágrimas Alba María Murcia, madre del policía secuestrado en julio de 2025.

El ELN anunció la víspera, según un video divulgado por la prensa local, que llevó a cabo un “juicio revolucionario condenatorio” contra los investigadores de la fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada y los policías Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en 2025.

Las “condenas", que obedecen a un sistema interno de la guerrilla, significarían entre 36 y 60 meses de “prisión revolucionaria” contra los agentes por supuestos actos de espionaje, montajes judiciales y "pertenecer a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Los agentes de la fiscalía fueron secuestrados en mayo de 2025 en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, cuando acompañaban labores de protección y asistencia a víctimas y testigos en actuaciones penales. Mientras que los policías de un cuerpo de élite que coopera con Interpol fueron secuestrados en julio, también en Arauca, cuando investigaban ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La fiscalía pidió el miércoles en un comunicado que los secuestrados sean liberados sin condicionamientos como “muestra de voluntad de paz” de la guerrilla y agradeció que se mantengan activos canales humanitarios que buscan su liberación.

En tanto, la Oficina Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia rechazó la decisión del ELN y recordó que “ningún grupo armado no estatal puede privar de libertad o imponer sentencias”, por lo que pidió su liberación inmediata y sin condiciones.

“No he sido capaz de llamar a su niño de 12 años y decirle ‘su papá fue condenado y en cuatro años no lo vas a volver a ver’”, aseguró Murcia ante el Congreso mientras sostenía una fotografía de su hijo. “No es justo porque él es un servidor público. Mi hijo lleva 16 años sirviéndole al gobierno y a la patria”, agregó.

Petro, el primer presidente de tendencia progresista en el país, suspendió desde 2025 las conversaciones de paz con el ELN luego de que la guerrilla hiciera una arremetida violenta en Catatumbo, fronterizo con Venezuela, en enfrentamientos con una facción enemiga.

El ELN, en armas desde 1964, indicó que existe la posibilidad de que los secuestrados sean liberados en un canje con el gobierno de miembros de la guerrilla que están presos. Esa petición la han reiterado por meses, sin que el gobierno haya cedido.

FUENTE: AP

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