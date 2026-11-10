Madre de la niña muerta al noreste mexicano durante un operativo narra cómo un helicóptero les atacó

Minutos después, su hija Aranza Aidelany Pardo, de siete años, con nacionalidad mexicana y estadounidense, recibía un impacto de bala en la cabeza .

Aranza fue una de las seis personas que murieron en Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville (Texas), el 29 de octubre durante una operación para capturar a un presunto miembro del Cártel del Golfo —organización declarada terrorista por Estados Unidos— y una serie de bloqueos carreteros provocados después por el grupo criminal para obstaculizar la labor policial. El resto de los fallecimientos ocurrieron en choques con vehículos que los delincuentes atravesaron en las vías.

Pardo, la madre de 31 años y quien resultó herida en la pierna izquierda, contó a The Associated Press la pesadilla de esa jornada y aseguró que el disparo llegó desde el helicóptero.

El gobierno de Tamaulipas , que atribuye los hechos a la violencia registrada ese día, dijo que ya investiga si tres de los policías estatales que estaban en la aeronave usaron sus armas.

No es la primera vez que civiles terminan siendo víctimas colaterales de las acciones de las autoridades. En abril se inició el proceso contra 13 militares por el homicidio de dos niñas en Sinaloa.

“Uno dice, están los soldados, los marinos, cualquier tipo de elemento… nos cuidan… pero pues mire (lo que sucedió)”, dijo la mujer vía telefónica. Agregó que representantes del FBI y el consulado estadounidense ya se comunicaron con su familia, aunque no ofreció más detalles.

Las autoridades lograron detener ese día a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, objetivo prioritario del gobierno federal e hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez —considerado líder máximo del Cártel del Golfo— y sobrino de su fundador, Osiel Cárdenas Guillén, ahora encarcelado.

El miedo de pensar que un helicóptero te persigue

Aquella tarde, Pardo había ido con sus cinco hijos a buscar a su esposo al trabajo. Cuando regresaban a su domicilio se vieron en medio de los bloqueos que, como muchos otros vehículos, intentaron esquivar. La mujer escuchó entonces que un helicóptero sobrevolaba el lugar.

Para poder llegar antes a casa, la familia se metió por un camino rural que era un atajo y Pardo volvió a percatarse de la aeronave y le dijo que a su esposo que creía que les iba siguiendo, algo que su marido descartó tranquilizándola.

Según Pardo, el aparato estaba como a unos siete metros de distancia y vieron a los elementos que viajaban en su interior con lo que ella considera que los policías también podían verles. Pero de repente el helicóptero comenzó a girar frente a ellos.

“Ya estando ahí dice mi esposo, ‘bájense, para que vea que somos familia’”, dijo. ”Él alzaba sus manos preguntando qué es lo que querían”. Uno de sus hijos, de 13 años, descendió de la camioneta mientras una de las niñas empezó a gritar que estaban disparando.

Fue entonces cuando otra de sus hijas, que iba en la parte de atrás de ellas, gritó que habían disparado a Aranza. “Me dijo, mami ya mataron a China”, como apodaban cariñosamente a la pequeña.

Pardo intentó bajar de la camioneta mientras sostenía a su hija. No se había dado cuenta de que ella estaba herida en la rodilla y se cayó al suelo mientras el helicóptero continuaba sobrevolando la zona.

El padre bajó con ellas y pidió a su hijo de 13 años que subiera a la camioneta y manejara a casa de su tía que estaba muy cerca con sus hermanos. El niño lo hizo. Una cámara de seguridad grabó el momento en que los cuatro menores llegaron con sus familiares a pedir ayuda mientras a lo lejos se seguían escuchando disparos.

Los servicios médicos tardaron más de dos horas en llegar al lugar donde estaba el matrimonio con la niña ya muerta, aseguró la madre, a la que se llevaron a un hospital para operarla. El cadáver de la menor, la penúltima de siete hermanos, estuvo cuatro horas a la intemperie. Pardo pidió el alta voluntaria al día siguiente para poder enterrar a su hija.

La mujer dijo que las autoridades se hicieron cargo de los gastos médicos y funerarios pero no ofreció más detalles de cómo iban las investigaciones.

El fiscal del estado, Jesús Govea, dijo que ya tomó declaraciones a la madre y a otros testigos pero que siguen revisando videos y otras pruebas —como los restos de las balas— para esclarecer lo ocurrido y determinar quién disparó y bajo qué circunstancias la familia quedó involucrada.

FUENTE: AP