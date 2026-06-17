americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Madre del portero caboverdiano Vozinha obtiene su visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

La madre de Vozinha, el arquero que fue la figura de Cabo Verde en su debut en el Mundial, recibió una visa para ingresar a Estados Unidos a tiempo para el próximo partido del torneo de su hijo de 40 años, anunció el miércoles el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El portero de Cabo Verde Vozinha celebra el empate con España en el Grupo H de la Copa Mundial sosteniendo la bandera de su país el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)
El portero de Cabo Verde Vozinha celebra el empate con España en el Grupo H de la Copa Mundial sosteniendo la bandera de su país el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Vozinha se convirtió pronto en una sensación del Mundial por sus atajadas clave en el empate 0-0 con España, uno de los favoritos del torneo que se esperaba que goleara a la pequeña nación africana.

Tras el partido, Vozinha comentó que su madre no había podido obtener una visa para ingresar a Estados Unidos y verlo jugar.

Jeffries señaló que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que “pidió al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que su madre pueda asistir al próximo partido de Cabo Verde”.

Jeffries indicó que se eximieron todas las tarifas y que se están organizando los arreglos de viaje para llevarla al próximo partido de Cabo Verde el domingo contra Uruguay en Miami.

“Agradezco al secretario Rubio, a funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por trabajar juntos para hacerlo posible”, manifestó Jeffries.

Vozinha acumuló siete atajadas contra España en un impactante debut de Cabo Verde en el Mundial. Después, Vozinha expresó que su madre no había podido reunir el dinero a tiempo para obtener una visa para ingresar a Estados Unidos.

Cabo Verde está entre 50 países cuyos ciudadanos enfrentan fianzas de hasta 15.000 dólares para obtener una visa para ingresar a los Estados Unidos, como parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump contra viajeros de países que, según funcionarios, tienen altas tasas de permanencia más allá del tiempo permitido por la visa. El gobierno de Trump suspendió el mes pasado el requisito para los poseedores de entradas de Cabo Verde y otras cuatro naciones del Mundial, pero críticos afirmaron que fue demasiado tarde para muchos aficionados.

El Departamento de Estado había dicho que no tenía registro de que ella hubiera solicitado una visa, pero que estaba trabajando para resolver la situación con las autoridades de Cabo Verde. El departamento indicó que había notificado a todos los jugadores de países del Mundial afectados por el requisito de la fianza de 15.000 dólares para la visa que ellos y sus familias estarían exentos de depositar la fianza.

Una persona familiarizada con la situación dijo que el Departamento de Estado cree que la madre de Vozinha no solicitó una visa porque no tenía un pasaporte válido de Cabo Verde, pero que ahora está en proceso de obtener uno.

La persona habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones confidenciales sobre visas.

___

El redactor diplomático de AP Matthew Lee contribuyó con información desde Washington.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

El vicepresidente, JD Vance, habla en una aparición en el programa Hannity el lunes 15 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP)

Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Zelenskyy dice que los líderes del G7 prometen más ayuda vital a Ucrania contra Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter