Madison Keys se imagina como campeona nuevamente en el Abierto de Australia

Después de vencer a la número uno mundial Aryna Sabalenka en la final del año pasado en Melbourne Park para ganar su primer título de Grand Slam, Keys imaginó el momento en que regresaría al estadio por primera vez como campeona defensora.

"Siempre he recordado caminar por ese túnel y ver todos los nombres", afirmó el viernes, dos días antes de que comience el primer gran torneo del año. “Fue un momento de pellizcarme un poco, donde pensé, ‘wow, voy a estar ahí arriba’”.

“Aún no he visto mi nombre en el túnel. Espero poder entrar cuando no haya nadie más para poder tomar una foto y enviársela a mi mamá”, agregó.

Antes de enfrentar a los medios en Melbourne, no pudo evitar notar otras evidencias en el lugar de su triunfo decisivo.

"Hay una foto realmente genial de mí sosteniendo el trofeo", comentó Keys. “Ver eso es algo con lo que sueñas en tu carrera”.

La estadounidense de 30 años dijo que es fácil mirar hacia atrás casi 12 meses y pensar que todo funcionó a la perfección, pero "también piensas, 'wow, casi perdí.'"

“Estuve a punto de perder el partido. Tantos partidos a tres sets. Hubo algunos partidos feos. Creo que eso hace que todo sea un poco mejor solo porque no fue sin problemas", indicó.

Keys ganó un torneo de preparación en Adelaida en 2025 antes de terminar con la racha de 20 victorias consecutivas de Sabalenka en el Abierto de Australia. A los 29 años, fue la campeona debutante más veterana del torneo en la categoría femenina. También estableció un récord como la jugadora con el mayor intervalo entre sus dos primeras finales de Grand Slam: la primera fue el Abierto de Estados Unidos de 2017.

La victoria en el Abierto de Australia la catapultó al Top 5 del ranking el mes siguiente. Sin embargo, después del gran avance, fue eliminada en los cuartos de final del Abierto de Francia, en la tercera ronda de Wimbledon y sucumbió a las primeras de cambio en el Abierto de Estados Unidos. En las Finales de la WTA al final de la temporada, perdió dos partidos de la fase de grupos.

Sabalenka, por su parte, admitió el viernes que la derrota aquí ante Keys el año pasado fue difícil.

"Jugó increíble y me superó. Me tomó un poco de tiempo recuperarme", expresó. “Tuvimos partidos después de eso. Trabajé en mis errores en esos partidos”, comentó. “Al ir a este Abierto de Australia, realmente no me estoy enfocando en el resultado del año pasado, pero por supuesto me gustaría hacerlo un poco mejor que el año pasado”.

Sabalenka, quien venció a Keys en los cuartos de final la semana pasada en camino al título del Brisbane International, juega su partido de primera ronda el domingo por la noche contra Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, una francesa que recibió un wildcard.

Keys también perdió en los cuartos de final en su defensa del título en Adelaida a principios de esta semana. Pero lo está tomando con calma mientras se prepara para otro primer hito en su carrera: defender el título de un Slam.

"Aunque he estado en el tour durante mucho tiempo, esta también es mi primera experiencia como tal", comentó. "Realmente estoy tratando de absorber todas las partes realmente geniales y divertidas."

Novena cabeza de serie y en el lado opuesto del cuadro de Sabalenka, Keys debutará contra la ucraniana Oleksandra Oliynykova.

"Sí, estoy segura de que al entrar a la cancha estaré muy nerviosa", dijo. “ero no creo que haya entrado a la cancha en la primera ronda de un Grand Slam sin estar nerviosa”.

