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Macy’s supera expectativas en el 4to trimestre, pero muestra cautela por aranceles y guerra en Irán

NUEVA YORK (AP) — Macy’s reportó ganancias superiores a lo esperado en el crucial cuarto trimestre, cuando las ventas comparables volvieron a subir. La tienda departamental indicó que una renovación de su mercancía y un mejor servicio al cliente llevaron a los compradores a gastar más.

El logotipo de Macys el 22 de febrero de 2021, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson)
El logotipo de Macy's el 22 de febrero de 2021, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) AP

La empresa, que también opera la cadena de lujo Bloomingdale’s y la red de belleza Bluemercury, ofreció una perspectiva mixta para el año: proyectó ventas por encima de las expectativas de Wall Street, pero también emitió un pronóstico conservador sobre las ganancias.

Tony Spring, director ejecutivo de Macy’s, señaló que la cautelosa perspectiva refleja la “tensión” entre el negocio relativamente saludable de la empresa y la volatilidad económica externa, en particular, la incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump y la guerra en Irán, que ha disparado los precios de la energía.

“Sentado aquí hoy, hay más cosas desconocidas que conocidas”, declaró a The Associated Press en una entrevista el miércoles.

Las acciones subieron alrededor de 3,9% en las operaciones matutinas.

Spring, que inicia su tercer año al frente de Macy’s e intenta revitalizar al histórico minorista, señaló el miércoles que Bloomingdale’s registró su mejor desempeño de ventas navideñas de la historia. Analistas del sector atribuyen parte de ese extraordinario desempeño a la quiebra bajo el Capítulo 11 de la empresa que opera Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus.

Aun así, Macy’s enfrenta los mismos obstáculos que han golpeado a sus rivales y al sector minorista en su conjunto.

Estados Unidos ha trastocado el comercio global con aranceles que han impulsado los precios al alza, y muchos estadounidenses se han replanteado a dónde destinan sus cheques de pago.

La guerra en Irán, que comenzó a finales del mes pasado, ha sumado presión, al provocar fuertes aumentos en el precio de la gasolina y, aún más, del diésel, utilizado principalmente en el transporte de mercancías. Los más recientes incrementos de costos han afectado directamente a los consumidores en la gasolinera y pronto podrían sentirse también en el mostrador de las tiendas.

Algunos costos adicionales, en particular los derivados de los aranceles, han obligado a los minoristas a tomar decisiones difíciles, desde qué pueden poner en los estantes hasta cuánto de sus mayores costos trasladarán a sus clientes, que ya están siendo más cuidadosos con el gasto.

La Corte Suprema anuló los aranceles más grandes del presidente Donald Trump, aunque el gobierno busca reemplazarlos por otros nuevos. Y aunque un juez federal dictaminó que las empresas tienen derecho a ser reembolsadas por los aranceles anulados por la Corte Suprema, los minoristas no saben cuándo los recibirán, o si se les reintegrarán en absoluto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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