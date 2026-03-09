americateve

Macron visita Chipre dentro del apoyo europeo a la isla ante la guerra con Irán

PARÍS (AP) — El presidente francés, Emmanuel Macron, viajaba a Chipre el lunes, días después de enviar un buque de guerra a la nación insular del Mediterráneo oriental, donde un dron Shahed impactó la semana pasada una base aérea británica en su costa sur durante la guerra con Irán.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrece un discurso cerca del submarino Le Temeraire en la base de submarinos de la Marina francesa en Ile Longue en Crozon, Francia, el lunes 2 de marzo de 2026. (Yoan Valat/Pool Foto via AP)
Macron ordenó que la fragata francesa Languedoc se desplazara a aguas frente a Chipre para reforzar las defensas antidrón y antimisiles del país miembro de la Unión Europea. El presidente francés también decidió enviar a la isla defensas antidrón y antimisiles basadas en tierra, después de que el territorio europeo sufriera su primer ataque con drones.

También se espera que el portaaviones francés Charles de Gaulle llegue al Mediterráneo oriental en los próximos días.

Macron se reunirá con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en la principal base aérea de Chipre, en su extremo suroccidental, donde se han desplegado cuatro F-16 de la fuerza aérea griega.

“Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo oriental”, indicó la oficina de Macron en un comunicado.

Macron ha hecho un intenso esfuerzo diplomático en los últimos días para intentar evitar una mayor escalada en Oriente Medio. El domingo conversó con el presidente iraní, Massoud Pezechkian, y le instó a detener los ataques.

El portavoz del gobierno chipriota, Constantinos Letymbiotis, indicó el domingo que los tres líderes europeos evaluarían la evolución regional y la estrecha coordinación sobre las medidas preventivas que se han adoptado. Letymbiotis reiteró el agradecimiento de Chipre por la rápida respuesta de los líderes al llamado de la isla en busca de ayuda.

La semana pasada, Macron ordenó que el portaaviones francés de propulsión nuclear se trasladara del mar Báltico al Mediterráneo para ayudar a proteger activos aliados, citando el ataque con dron en Chipre. Afirmó que Chipre es un miembro de la Unión Europea con el que Francia ha firmado recientemente una asociación estratégica.

Las fragatas griegas de última generación Kimon y Psara ya patrullan frente a la costa sur de Chipre. Se espera que en los próximos días lleguen buques de guerra de Italia, Holanda y España, mientras que el destructor británico Dragon arribará la próxima semana.

Pese al refuerzo militar, los tres líderes han pedido que no se amplíe el conflicto. Christodoulides ha subrayado en repetidas ocasiones que Chipre no participará en ninguna operación militar.

El dron Shahed causó daños menores en un hangar de la base aérea bitánica Akrotiri minutos después de la medianoche del 2 de marzo. Nadie resultó herido. Otros dos drones fueron interceptados por aviones de combate británicos Typhoon y F-35, que despegaron de la base aérea poco después del mediodía de ese día.

Funcionarios chipriotas confirmaron la semana pasada que el dron Shahed salió de Líbano y se especula que fue lanzado por el grupo político y militar Hezbollah, aliado de Irán en el país. El arsenal de Hezbollah incluye, de manera destacada, drones explosivos similares a los utilizados por Irán.

El ministro libanés de Exteriores, Youssef Rajji, condenó el domingo el ataque con dron.

“Pedí a nuestros amigos chipriotas que no confundan al Estado libanés con quienes actúan fuera de su autoridad y del marco legal”, afirmó Rajji, un firme opositor de Hezbollah.

El gobierno libanés ha ordenado a sus agencias de seguridad que repriman a los grupos no estatales que llevan a cabo ataques.

Menelaos Hadjicostis informó desde Nicosia, Chipre. Kareem Chehayeb contribuyó a este despacho desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

