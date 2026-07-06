Macron se convierte en primer líder occidental en visitar Siria tras caída de Assad

El presidente francés (izq) con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026. (AP foto/Petros Karadjias) AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó el país en abril, pero Macron es el primer líder de Europa occidental o de Norteamérica en hacerlo.

La visita del mandatario francés se produce durante un periodo de relativa calma en Oriente Medio tras la guerra de un mes en Irán y Líbano. Después viajará a Ankara, Turquía, para la cumbre de la OTAN, a la que también se espera que asista el presidente sirio Ahmad al-Sharaa y mantenga una reunión de alto perfil con el presidente estadounidense Donald Trump.

La agencia estatal de noticias SANA informó que Macron visitaría el país con una delegación empresarial para abordar la seguridad regional, así como oportunidades de negocios e inversión.

El presidente francés fue recibido en el aeropuerto de Damasco por el ministro de Exteriores sirio, Asaad al-Shibani.

“He venido a expresar el compromiso de Francia con el pueblo sirio. Por una Siria soberana, unida en su diversidad y en paz con sus vecinos”, escribió Macron escribió en X. “Juntos, abramos un nuevo capítulo de estabilidad y paz”.

Francia apoya a todos aquellos que puedan “contribuir a construir una nueva Siria” en consonancia con las aspiraciones expresadas desde la Primavera Árabe de 2011, señaló la oficina de Macron, en referencia a un periodo de levantamientos generalizados en Oriente Medio que exigían cambios políticos y reformas.

Macron se reunirá con al-Sharaa en el palacio presidencial y “se relacionará directamente con diversos sectores del pueblo sirio”, indicó su oficina.

La oficina de Macron precisó que las reuniones del presidente francés están programadas a lo largo del martes, comenzando con miembros de la sociedad civil siria, aunque no se dieron detalles. Luego se reunirá con al-Sharaa, antes de mantener conversaciones económicas y firmar memorandos de entendimiento. Después, ambos líderes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

Macron recibió a al-Sharaa en París en mayo de 2025, donde instó a líderes europeos y norteamericanos a levantar las sanciones contra Damasco. Desde entonces, la mayoría de esas sanciones han sido levantadas.

París respaldó al nuevo liderazgo de Siria incluso cuando otros se mostraban escépticos ante el gobierno encabezado por los islamistas de al-Sharaa y su antiguo papel como jefe del grupo armado Hayat Tahrir al-Sham, previamente vinculado a Al Qaeda.

Los gobiernos occidentales estaban especialmente preocupados por el trato y la inclusión de las mujeres y las minorías, y por si el nuevo gobierno sirio transitaría hacia un sistema más democrático.

Siria ha logrado mantenerse al margen de los conflictos recientes de la región, pero el país sigue golpeado por 13 años de guerra que dejaron regiones enteras en ruinas, empujaron a millones a la pobreza y costarán cientos de miles de millones de dólares para reconstruir. Aunque Siria ha firmado memorandos de entendimiento con Estados y grandes empresas para proyectos de inversión de gran envergadura, todavía no se han concretado.

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Chehayeb reportó desde Beirut. La corresponsal Sylvie Corbet en París contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP