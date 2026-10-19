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Macron rechaza la renuncia del ministro del Interior tras disturbios y saqueos

PARÍS (AP) — El ministro francés del Interior ofreció su renuncia por los disturbios y saqueos del fin de semana en varias grandes ciudades, pero el presidente, Emmanuel Macron, le pidió que se quedara para responder a las necesidades de la policía en una situación de emergencia, informó el lunes la oficina de Macron.

Jóvenes rompen el escaparate de una tienda durante enfrentamientos entre manifestantes y policías en País, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Jóvenes rompen el escaparate de una tienda durante enfrentamientos entre manifestantes y policías en País, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Macron rechazó la renuncia de Laurent Nuñez “dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual”, según el comunicado.

La oficina de Macron indicó que le ordenó a Nuñez “tomar todas las medidas necesarias para garantizar plena transparencia sobre los fallos de planificación y de recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia”.

Macron también pidió la introducción de “nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible” para poner fin a los incidentes violentos.

Grupos de personas incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades la noche del domingo, un día después de que estallara una gran violencia el sábado durante protestas en todo el país contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Al menos 2.400 personas fueron detenidas en todo el país.

“Presenté mi renuncia porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo”, declaró Nuñez el lunes en la radio France Inter.

“Ahora, la verdadera cuestión es garantizar que esto no vuelva a suceder", añadió. "Evidentemente, tenemos que ser mejores para anticipar el tipo de movilización que se está desarrollando”.

Nuñez atribuyó la violencia a “hordas de alborotadores y saqueadores” y a “activistas de extrema izquierda”, y reconoció que la estrategia policial debe adaptarse “frente a grupos extremadamente móviles”. Las autoridades señalaron que grupos de cientos de personas buscaron enfrentamientos con la policía y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos y otras oficinas públicas.

Nuñez reconoció que las autoridades habían “perdido el control” en algunas grandes ciudades el sábado, con cientos de comercios saqueados.

“No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades. Evidentemente”, afirmó.

Las llamas envolvieron el edificio decimonónico del ayuntamiento en Limoges, en el centro de Francia, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

En Marsella, el prefecto prohibió cualquier protesta u otra concentración desde el mediodía hasta las 8 de la tarde del lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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