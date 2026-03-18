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Macron nombra “France Libre” al próximo portaaviones nuclear de Francia

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron nombró el miércoles al próximo portaaviones de propulsión nuclear de Francia como France Libre (“Francia Libre”), y lo presentó como un símbolo de independencia nacional y un impulso para reforzar las fuerzas navales del país, cuya presencia en la región de Oriente Medio ha sido importante desde el inicio de la guerra de Irán.

El presidente francés Emmanuel Macron, centro, junto al modelo de un buque llamado France Libre (“Francia Libre”), durante su visita al sitio de construcción de Naval Group Nantes-Indret, donde se construye el portaaviones francés de próxima generación, en Indret, Francia, el miércoles 18 de marzo de 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Foto vía AP)
El presidente francés Emmanuel Macron, centro, junto al modelo de un buque llamado "France Libre" (“Francia Libre”), durante su visita al sitio de construcción de Naval Group Nantes-Indret, donde se construye el portaaviones francés de próxima generación, en Indret, Francia, el miércoles 18 de marzo de 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Foto vía AP) AP

Macron dio a conocer el nombre del buque de guerra durante una visita al astillero en la localidad occidental de Indret, donde se construirán sus dos reactores nucleares. El France Libre, que entrará en servicio en 2038, tendrá capacidad para 30 cazas Rafale y 2.000 marineros, con un costo estimado de 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares).

La decisión se produce mientras Francia desplegaba ocho fragatas, dos portahelicópteros y su actual portaaviones de propulsión nuclear, el Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental y en Oriente Medio en general. Macron calificó el despliegue a gran escala de la Marina francesa como “sin precedentes”, lo que convierte a Francia en la nación europea con la presencia más destacada en la región.

El término France Libre es una referencia directa al movimiento de resistencia del general Charles de Gaulle, que se unió a las fuerzas aliadas para ayudar a liberar a Francia y a Europa de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Macron.

“En este nombre vive la memoria de las mujeres y los hombres que se alzaron contra la barbarie, unidos para salvar la patria, decididos a defender una cierta idea de nuestra nación”, señaló el mandatario. “Este nombre, por tanto, sella un compromiso para el futuro: para seguir siendo libres, debemos ser temidos. Para ser temidos, debemos ser poderosos”.

El nuevo buque tendrá un desplazamiento de unas 80.000 toneladas y una eslora de 310 metros (1.017 pies), frente a las 42.000 toneladas y 261 metros (856 pies) del Charles de Gaulle.

Aun así, sería más pequeño que el portaaviones Gerald Ford de la Marina de Estados Unidos, el buque de guerra más grande del mundo, que tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y mide 1.100 pies (334 metros).

Macron subrayó que el France Libre reforzará las capacidades nucleares de Francia gracias a su capacidad, al igual que el Charles de Gaulle, de transportar aeronaves armadas con dispositivos nucleares.

A principios de este mes, Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear y, por primera vez, permitirá el despliegue temporal de sus aeronaves con armamento nuclear en países aliados, en una nueva estrategia destinada a reforzar la independencia de Europa.

Francia ha sido la única potencia nuclear en la Unión Europea desde que Reino Unido abandonó el bloque en 2020.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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