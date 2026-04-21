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Machida Zelvia vence 1-0 a Shabab Al-Ahli y llega a la final de la Liga de Campeones de Asia

YEDÁ, Arabia Saudí (AP) — El Machida Zelvia de Japón avanzó a la final de la Liga de Campeones de Asia Elite al vencer el martes 1-0 al Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.

El gol de Yuki Soma en la primera mitad aseguró un duelo con el campeón defensor, el Al-Ahli de Arabia Saudí, el sábado en Yeda.

Soma anotó a los 12 minutos, al aprovechar un débil pase hacia atrás del defensor Bogdan Planic para rematar y batir al arquero Hamad Al-Meqbaali.

Kauan Santos estuvo cerca de empatar 10 minutos antes del descanso, cuando estrelló el balón en el travesaño con un potente disparo desde fuera del área.

A los 92 minutos, Guilherme Bala pareció haber forzado la prórroga con un remate de larga distancia, pero el gol fue anulado tras una prolongada revisión del VAR porque el juego se reanudó antes de que Machida completara una sustitución.

El Al-Ahli venció 2-1 al Vissel Kobe el lunes para alcanzar su segunda final consecutiva.

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