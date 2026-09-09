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Machado y Campusano guían a Padres a triunfo 5-4 ante Nacionales para seguir en la lucha por comodín

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado empató el duelo con un sencillo de dos anotaciones en la octava entrada, su compatriota dominicano Luis Campusano impulsó la carrera de la ventaja y los Padres de San Diego remontaron para vencer el martes 5-4 a los Nacionales de Washington.

El dominicano Luis Campusano, de los Padres de San Diego, rompe su bate al pegar un sencillo ante los Nacionales de Washington, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull)
El dominicano Luis Campusano, de los Padres de San Diego, rompe su bate al pegar un sencillo ante los Nacionales de Washington, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

San Diego, que perdía 3-0 en la séptima y 4-1 en la octava, se mantuvo a medio juego de Arizona por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks ganaron 5-3 en Kansas City en 11 entradas.

Washington (67-80) perdió por sexta vez consecutiva y cayó al último lugar del Este de la Liga Nacional, a un juego de los Mets de Nueva York.

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FUENTE: AP

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