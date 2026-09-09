Machado y Campusano guían a Padres a triunfo 5-4 ante Nacionales para seguir en la lucha por comodín

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado empató el duelo con un sencillo de dos anotaciones en la octava entrada, su compatriota dominicano Luis Campusano impulsó la carrera de la ventaja y los Padres de San Diego remontaron para vencer el martes 5-4 a los Nacionales de Washington.