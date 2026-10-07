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Macario Martínez fue barrendero; ahora está nominado a mejor nuevo artista en los Latin Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los sueños sí se cumplen, pero hay mucha labor detrás, incluso limpiando las calles de la ciudad. Eso le pasó al nominado al Latin Grammy Macario Martínez.

ARCHIVO - El cantautor mexicano Macario Martínez posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum Si mañana ya no estoy en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)
ARCHIVO - El cantautor mexicano Macario Martínez posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum "Si mañana ya no estoy" en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

Martínez se volvió viral interpretando su canción “Sueña lindo, corazón” en un video de TikTok en el que lucía el uniforme del sistema de limpieza de la Ciudad de México, para el cual trabajaba. El video lo grabó a escondidas porque no les dejaban grabarse en su horario laboral. Él mismo lo editó y lo publicó con la leyenda “La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que quiere que escuches su música”.

Casi dos años después, se ha presentado en conciertos por Europa y Estados Unidos, en los festivales Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, tiene un concierto para la serie Tiny Desk de NPR y su álbum debut “Si mañana ya no estoy”.

Ahora compite en la categoría de mejor nuevo artista de los Latin Grammy que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.

“Hubo mucho, mucho trabajo”, dijo en entrevista por videollamada con The Associated Press desde la Ciudad de México. “Desde el primer momento en que pasó todo eso, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar en el disco, empezamos a trabajar en los shows, en mejorar los shows, y nos presentamos por todo el mundo todo el año”.

Martínez, de 25 años, se encontraba en Washington al momento de conocer que había sido nominado.

“Ser esa persona y ser esa historia, eso que estoy haciendo creo que está bien bonito, lo llevo con mucho orgullo y con mucho cariño”, dijo. “Pero por otro lado, pues si hay mucho trabajo detrás”.

Este año la categoría de nuevo artista aumentó su número de nominados a 11 y Martínez conoce a algunos como Arath Herce, quien como él abrió conciertos para Kevin Kaarl, así como a Zeca Veloso.

“Es una gran oportunidad, es una gran ventana para que muchas personas nuevas nos conozcan”, señaló Martínez. “Y me siento muy feliz, y muy agradecido, de vivir esa experiencia de ir allá a Las Vegas”.

“Si mañana ya no estoy”

A quienes escucharán por primera vez su álbum tras su nominación al Latin Grammy, Martínez les dijo que encontrarán “muchos sentimientos y momentos que les pueden llevar a lugares imaginarios”.

“Creo que es mi disco más introspectivo, pero me da mucho gusto que sea así, era justamente lo que quería hacer”, señaló. Sus canciones “pueden acompañarlos y ser parte del soundtrack de sus vidas. Y les deseo un buen viaje ahora que lo escuchen”.

Adelantó que su segundo álbum será bastante diferente, aunque quiere conservar un toque de música tradicional mexicana como el que tiene su canción romántica “Azul”.

De entre los países más increíbles en los que se ha presentado con su música, Martínez mencionó Canadá, donde estuvo en el festival de Montreal y en una reserva natural en La Noce de Coquelicot.

“Realmente no me imaginaba cómo era Canadá, yo solo había visto fotos como de que era muy frío”, dijo Martínez, cuya familia paterna es originaria del estado tropical de Veracruz. “Tocamos y fue una sorpresa bonita porque hubo muchísima gente. Yo no esperaba que hubiera tantísima gente, tantas personas de todo tipo”.

Algo arriesgado o algo formal

A quienes tienen el deseo de hacer arte como lo tenía él antes de su video viral, les recomendó buscar conexiones con otras personas y, sobre todo, atreverse.

“Primero que confíen mucho en lo que hacen”, dijo Martínez. “Funciona mientras seas constante, mientras sigas intentándolo, intentándolo y mejorando y encontrando oportunidades y yendo a nuevos lugares, conociendo nuevas personas, abriéndote nuevos espacios”.

“Simplemente sus vidas van a cambiar el día que decidan tomar un nuevo camino e ir a ese concierto al que quieren ir y hablarle a la persona con la que quieren trabajar”, subrayó.

Martínez ya está pensando en qué se pondrá para la alfombra roja de los Latin Grammy; no sabe si un “outfit” arriesgado o formal. Lo que sí sabe es que le encantaría participar en un número musical de la ceremonia.

FUENTE: AP

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