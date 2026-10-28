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Lyon y Arsenal ganan fácil y siguen invictos en "Champions" femenina

PARÍS (AP) — Lyon vapuleó 6-0 al Inter en la Liga de Campeones femenina el miércoles, tras un triplete de Vicki Bècho, mientras que el Arsenal también se mantuvo invicto en la fase de liga al golear 3-0 al Benfica con una actuación de tres tantos de la delantera inglesa Alessia Russo.

Alessia Russo, del Arsenal, festeja tras anotar el primer tanto frente a Benfica, en un partido de la Liga de Campeones, el miércoles 28 de octubre de 2026 (Mike Egerton/PA via AP)
Alessia Russo, del Arsenal, festeja tras anotar el primer tanto frente a Benfica, en un partido de la Liga de Campeones, el miércoles 28 de octubre de 2026 (Mike Egerton/PA via AP) AP

Tanto Lyon como Arsenal tienen siete puntos en tres partidos, al igual que el Chelsea, que derrotó 2-0 a la Roma después de que Wieke Kaptein asistió en los goles de las defensoras Ellie Carpenter y Kadeisha Buchanan.

Barcelona, el campeón defensor, volverá a la cima de la clasificación el jueves si puede vencer al modesto equipo danés HB Køge para lograr su tercera victoria consecutiva.

Gol de larga distancia de Yohannes

Bècho pudo haber marcado tres veces para Lyon, pero lo más destacado del triunfo del máximo ganador de este certamen --con ocho títulos-- fue el gol de larga distancia de la mediocampista estadounidense Lily Yohannes, quien vio que la portera estaba adelantada y envió un disparo bombeado a la red a los 59 minutos.

Marie-Antoinette Katoto anotó los otros dos goles para el gigante francés y es la máxima goleadora del torneo con cinco.

Russo hace historia

Russo anotó a los 39, 66 y 79 minutos por el Arsenal e hizo historia en el proceso.

Superó a Fran Kirby para convertirse en la máxima goleadora inglesa en la competición con 23 dianas. Ahora suma dos más que Kirby, quien anotó sus goles en la Liga de Campeones con el Chelsea.

Real Madrid vuelve a empatar

El Bayern Múnich reaccionó para empatar 2-2 con el Real Madrid, que jugó como visitante y que ahora ha igualado sus tres partidos.

El gol tempranero de Athenea y el cabezazo a corta distancia de la también delantera Lineth Beerensteyn —contra su antiguo club— pusieron al Madrid 2-0 arriba a mitad de la primera parte.

Pero la artillera española Edna Imade anotó a los 31 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina y la mediocampista japonesa Momoko Tanikawa igualó al inicio de la segunda parte para el Bayern, que tiene cinco puntos.

Servette con estilo

Tras permitir 13 goles en dos partidos, el campeón suizo Servette consiguió su primera victoria y lo hizo con estilo, al imponerse 5-1 al equipo belga OH Leuven, que sigue sin ganar.

La mediocampista Paola Hernández y la delantera Gloria Marinelli marcaron dos goles cada una, en tanto que Joana Marchão completó la goleada.

Cómo clasificar

La competición tiene seis jornadas, y los cuatro mejores equipos avanzan a los cuartos de final. Aquellos que terminen entre el quinto y el duodécimo puesto entrando a un repechaje. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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