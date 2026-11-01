Luka Doncic registra 45 puntos y 15 rebotes en triunfo de Lakers 131-125 ante Raptors

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Luka Dončić (77), de los Lakers de Los Ángeles, salva un balón de salir de la duela frente a Scottie Barnes (4), de los Raptors de Toronto, durante el primer cuarto del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

Doncic encestó ocho triples y amplió su ventaja inicial en la carrera por el título de máximo anotador de la NBA al registrar al menos 37 puntos por cuarto partido consecutivo. La superestrella eslovena alcanzó esa cifra en los primeros tres cuartos ante Toronto, y aseguró el triunfo en el tramo final mientras anotaba 40 o más unidades por vigésima vez en sus 98 partidos de temporada regular con los Lakers.

Austin Reaves anotó 19 tantos y Walker Kessler aportó 16 y 15 rebotes para los Lakers, que se recuperaron bien de una derrota por 17 puntos en Golden State el viernes, en la que desperdiciaron una ventaja de 25.

Scottie Barnes anotó 29 puntos y RJ Barrett sumó 22 para los Raptors, que iniciaron una gira de cuatro partidos como visitantes con su tercera derrota en cuatro encuentros.

Los Lakers ganaban a Toronto 102-76 con 90 segundos por jugar en el tercer cuarto, pero los Raptors recortaron la diferencia a un solo dígito antes de que Doncic y Reaves encabezaran una rápida racha de 9-1.

Luego, los suplentes de los Raptors anotaron 11 puntos en 40 segundos después de que los Lakers retiraran a sus titulares con 1:43 por jugar, reduciendo su desventaja de 16 puntos a 125-120 y obligando a que Doncic, Reaves y Kessler regresaran para las últimas posesiones.

Kawhi Leonard se perdió su cuarto partido consecutivo con Toronto por una lesión de rodilla. Tampoco jugará ante posibles aficionados molestos de los Clippers cuando los Raptors visiten el Intuit Dome el lunes.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP