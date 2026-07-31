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Luis Urías desempata con sencillo en la 8ª y Azulejos vencen 3-1 a decaídos Cardenales

TORONTO (AP) — El emergente Luis Urías rompió el empate en la octava entrada con un sencillo de dos carreras y los Azulejos de Toronto se impusieron el viernes 3-1 a los Cardenales de San Luis.

El mexicano Luis Urías, de los Azulejos de Toronto, es empapado con bebida energizante tras el triunfo sobre los Cardenales de San Luis, el viernes 31 de julio de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP)
El mexicano Luis Urías, de los Azulejos de Toronto, es empapado con bebida energizante tras el triunfo sobre los Cardenales de San Luis, el viernes 31 de julio de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

El relevista de los Cardenales, Peter Strzelecki (0-1), salió del juego después de otorgar bases por bolas con un out a George Springer y Daulton Varsho. Gordon Graceffo entró y dio una base por bolas a Ernie Clement, lo cual llenó las bases para el mexicano Urías, quien conectó un rodado que se convirtió en un sencillo de dos carreras por el lado izquierdo.

Jeff Hoffman (6-7) lanzó una entrada para llevarse la victoria y Louis Varland cerró para su 24º salvamento en 24 oportunidades. Toronto extendió a siete su racha de triunfos sobre San Luis.

Los Azulejos han ganado cinco de sus últimos ocho juegos tras perder los cuatro anteriores.

San Luis perdió por quinta vez en seis juegos. Los Cardenales terminaron julio con marca de 10-18.

El jardinero de los Cardenales Jordan Walker abrió inauguró la pizarra con un sencillo productor ante Dylan Cease cuando había dos outs en la quinta entrada.

Los Blue Jays empataron en la sexta, abierta por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Kazuma Okamoto con dobles consecutivos.

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