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Luis Torrens pega jonrón de 3 carreras e impulsa 4 en triunfo de Mets 6-2 ante Guardianes

CLEVELAND (AP) — Luis Torrens conectó tres imparables —incluido un jonrón de tres carreras en la segunda entrada— en una actuación que incluyó cuatro remolcadas para que los Mets de Nueva York derrotaran el martes 6-2 a los Guardianes de Cleveland la para cortar una racha de tres derrotas.

El venezolano Luis Torrens, de los Mets de Nueva York, comienza el trote tras conectar un jonrón ante los Guardianes de Cleveland, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
El venezolano Luis Torrens, de los Mets de Nueva York, comienza el trote tras conectar un jonrón ante los Guardianes de Cleveland, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Bo Bichette y el novato Carson Benge también se volaron la barda por los Mets, que habían perdido sus últimos seis juegos contra los Guardianes. El batazo de Benge, de 451 pies por el jardín central en la octava, fue el jonrón más largo en Progressive Field esta temporada.

Sean Manaea (3-5) permitió dos carreras con siete hits y cinco bases por bolas, y ponchó a siete en seis entradas. Nate Lavender lanzó 1 1/3 innings sin tolerar hit en su debut en las Grandes Ligas antes de que Kodai Senga, recién trasladado a un rol de relevo corto, trabajara una novena entrada en blanco.

Jo Adell conectó dos hits en su debut con Cleveland tras ser adquirido a los Angelinos de Los Ángeles el lunes, en la fecha límite de canjes. Steven Kwan extendió a 21 juegos su racha embasándose.

El venezolano Torrens, que atravesaba un bache en que bateó de 15-1, tuvo su primer juego de tres hits de la temporada. El receptor añadió un sencillo impulsor en la cuarta ante el abridor Joey Cantillo (8-7), quien permitió cinco carreras —dos limpias— y siete hits en cinco entradas.

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FUENTE: AP

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