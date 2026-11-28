Compartir en:









Baltimore reclamó al cubano en waivers procedente de los Mets de Nueva York el 31 de agosto, pero el jardinero de 29 años disputó apenas tres juegos con los Orioles antes de que problemas en el tendón de la corva lo enviaran a la lista de lesionados. El equipo rechazó su opción del club de 20 millones de dólares para 2027, pero lo trajo de vuelta por menos dinero.

Robert bateó para .221 con 11 jonrones y 26 carreras impulsadas en 61 juegos este año con los Mets y los Orioles. Cuando Baltimore lo adquirió, parecía un refuerzo temporal para un equipo que aún esperaba colarse en la postemporada. Los Orioles asumieron una obligación de aproximadamente 4,9 millones de dólares de los Mets —el resto del salario de este año más una compensación de 2 millones de dólares por declinar la opción de 2027.

Ahora Baltimore está asumiendo un compromiso mayor con un jugador que fue All-Star en 2023 con los Medias Blancas de Chicago, pero que no ha mantenido ese nivel desde entonces. A los Orioles les vendría bien ayuda en los jardines, donde Colton Cowser ha mostrado cierta capacidad defensiva en el jardín central pero no ha bateado con constancia, y Tyler O’Neill ha decepcionado en sus primeras dos temporadas de un contrato de tres años.

Robert tiene un OPS de por vida de .859 contra lanzadores zurdos.

El movimiento se produjo después de que los Orioles firmaran al dominicano derecho Freddy Peralta con un contrato de cinco años y 125 millones de dólares a inicios de la semana.

El derecho Braden Nett fue designado para asignación para abrir un lugar en el roster.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP