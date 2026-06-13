Luis García Jr. pega jonrón y CJ Abrams logra 3 hits en triunfo de Nacionales 8-3 ante Marineros

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Luis Garcia Jr., derecha, de los Nacionales de Washington, celebra con James Wood después de batear un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el sábado 13 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

CJ Abrams conectó tres imparables e impulsó dos carreras por Washington (36-35), que mejoró a 13-21 en el Nationals Park tras perder sus cuatro juegos anteriores en casa. Abrams también anotó dos veces.

Colt Emerson conectó cuadrangular por segundo juego consecutivo para los Marineros, líderes del Oeste de la Liga Americana, que tienen marca de 4-5 en una gira de 10 juegos por Detroit, Baltimore y Washington.

Con la pizarra empatada 3-3 en la quinta, James Wood pegó un sencillo fuerte hacia la tercera base que inicialmente fue marcado como error. Luego, García castigó un cambio de velocidad de Luis Castillo y lo envió 408 pies hacia el jardín entre derecho y central para su noveno jonrón de la temporada.

Abrams ayudó a ampliar la ventaja en la séptima con un sencillo impulsor antes de anotar cuando el intento de viraje del relevista Eduard Bazardo se desvió del corredor Dylan Crews hacia territorio de foul. Washington puso el juego 8-3 cuando Crews anotó desde primera con el sencillo de José Tena al jardín central.

El abridor de los Nacionales, Cade Cavalli (4-4), permitió tres carreras y ponchó a cinco en cinco entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP