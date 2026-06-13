americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luis García Jr. pega jonrón y CJ Abrams logra 3 hits en triunfo de Nacionales 8-3 ante Marineros

WASHINGTON (AP) — Luis García Jr. rompió el empate en la quinta entrada con un jonrón de dos carreras y los Nacionales de Washington derrotaron 8-3 a los Marineros de Seattle el sábado.

Luis Garcia Jr., derecha, de los Nacionales de Washington, celebra con James Wood después de batear un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el sábado 13 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Luis Garcia Jr., derecha, de los Nacionales de Washington, celebra con James Wood después de batear un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el sábado 13 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

CJ Abrams conectó tres imparables e impulsó dos carreras por Washington (36-35), que mejoró a 13-21 en el Nationals Park tras perder sus cuatro juegos anteriores en casa. Abrams también anotó dos veces.

Colt Emerson conectó cuadrangular por segundo juego consecutivo para los Marineros, líderes del Oeste de la Liga Americana, que tienen marca de 4-5 en una gira de 10 juegos por Detroit, Baltimore y Washington.

Con la pizarra empatada 3-3 en la quinta, James Wood pegó un sencillo fuerte hacia la tercera base que inicialmente fue marcado como error. Luego, García castigó un cambio de velocidad de Luis Castillo y lo envió 408 pies hacia el jardín entre derecho y central para su noveno jonrón de la temporada.

Abrams ayudó a ampliar la ventaja en la séptima con un sencillo impulsor antes de anotar cuando el intento de viraje del relevista Eduard Bazardo se desvió del corredor Dylan Crews hacia territorio de foul. Washington puso el juego 8-3 cuando Crews anotó desde primera con el sencillo de José Tena al jardín central.

El abridor de los Nacionales, Cade Cavalli (4-4), permitió tres carreras y ponchó a cinco en cinco entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)

EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter