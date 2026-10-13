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Luis Enrique sobre el Man City: "Merecieron ganar todos los trofeos que han ganado"

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El técnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique salió en defensa del Manchester City el martes y expresó que espera que al club no le retiren títulos después de haber sido declarado culpable de infringir las normas financieras de la Liga Premier.

El técnico del PSG Luis Enrique durante el partido contra Le Mans en la liga francesa, el sábado 10 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Teresa Suárez)
El técnico del PSG Luis Enrique durante el partido contra Le Mans en la liga francesa, el sábado 10 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Teresa Suárez) AP

Bicampeón vigente de la Liga de Campeones, el PSG enfrenta el City el miércoles en el Etihad Stadium.

El City podría enfrentar sanciones que incluyen una multa enorme, deducciones de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés. También ha habido llamados para que se le despoje de los trofeos que ganó durante un periodo de nueve años en el que se determinó que infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares.

“Espero que todo salga bien para el Man City porque creo que lo que han hecho en el campo ha sido increíble en los últimos años y sin duda merecieron ganar todos los trofeos que han ganado", sostuvo Luis Enrique en la antesala del partido de la Liga de Campeones. "Los trofeos que ganas en el campo se quedan en el campo. Merecieron ganar eso y espero que puedan evitar la sanción.

“Pero ahora tenemos que esperar a ver qué deciden las autoridades o qué va a decir el juez”, apostilló.

El City es propiedad de Abu Dabi y el PSG cuenta con respaldo de Qatar. Ambos clubes han sido sancionados en el pasado por el organismo rector europeo UEFA por infringir las regulaciones del Juego Limpio Financiero.

Se acusa al City de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas entre 2009 y 2018. Durante ese tiempo, ganó tres títulos. Ha apelado el veredicto.

El defensor del City Ruben Dias comentó que los jugadores se estaban concentrando en el campo, como lo hicieron el domingo en la victoria 3-0 sobre Liverpool en Anfield.

“Siento que cuando te construyes como jugador, te construyes contra cualquier tipo de ruido. Personalmente, y de verdad siento que hablo por todo el grupo, estamos muy tranquilos", afirmó. "Confiamos en el club, estamos muy tranquilos y estamos muy enfocados en disfrutar del fútbol”.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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