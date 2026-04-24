Lucha por el título en Portugal: Porto y Villas-Boas superan al invicto Benfica de Mourinho

ARCHIVO - Andre Villas-Boas (derecha), técnico de Tottenham, saluda a José Mourinho, técnico de Chelsea, previo al partido de la Liga Premier, el 28 de septiembre de 2013 en Londres. (AP Foto/Sang Tan) AP

Porto ha resurgido en los últimos dos años con Villas-Boas como presidente del club tras ser el técnico que les condujo al triplete de liga, copa y Liga Europa, a los 33 años, en 2011.

Con cuatro jornadas por disputarse, Porto aventaja por siete puntos al Benfica de Mourinho, que está invicto en la liga nacional. Pero de todas formas el club de Lisboa podría terminar tercero, ya que su rival capitalino Sporting está a un punto con un partido extra por jugar.

Portugal sobresale entre las luchas más intrigantes por el título en Europa fuera de las cinco grandes ligas del continente, de cara al tramo final.

Escocia tiene una apretada lucha a tres bandas. Hearts, líder durante la mayor parte de la temporada, busca su primer título en 66 años por delante de los eternos protagonistas Rangers y Celtic.

La notable racha del recién ascendido Thun podría certifica el sábado el primer título suizo en los 128 años de historia del club.

Por su parte, la liga turca parece destinada a volver a escapársele a Fenerbahce por 12do año consecutivo si Galatasaray evita la derrota en su derbi de Estambul el domingo. Galatasaray lidera por cuatro puntos con cuatro jornadas por disputar.

Villas-Boas y Mourinho

La precoz capacidad de Villas-Boas hizo que se incorporara al cuerpo técnico de José Mourinho a los 24 años en Porto, ganando la Copa UEFA y la Liga de Campeones en temporadas consecutiva, y luego lo siguiera a Chelsea y el Inter de Milán.

Villas-Boas llevó su propia carrera como entrenador por un camino similar: Porto, luego Chelsea, más tarde Tottenham, Zenit San Petersburgo y Marsella hasta 2021.

A los 46 años, fue elegido presidente del club más cercano a su corazón.

“Lo mío en Porto es una historia de la que estoy orgulloso”, declaró Villas-Boas al diario italiano Gazzetta dello Sport esta semana. “Quiero seguir dando más satisfacciones a los aficionados”.

Su segunda temporada parece encaminada a brindarle a Porto su primer título de liga en cuatro años, pese a que Benfica contrató a Mourinho en septiembre. Eso ocurrió tres semanas después de que Mourinho dejara Fenerbahce tras quedar eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones, precisamente ante Benfica.

“Estamos compitiendo por el campeonato, pero nos respetamos”, comentó Villas-Boas a Gazzetta. “Mourinho me ha enseñado mucho y a veces intercambiamos mensajes”.

Camino al título

Porto necesita seis puntos en sus últios cuatro partidos, ninguno contra un rival directo. Comienza el domingo en Estrela da Amadora.

Superar por poco a un Benfica invicto para ser campeón ni siquiera sería una primicia. Así fue como Porto encabezó la tabla en 1978, cuando perdió apenas un partido.

La claves de la temporada de Porto han sido un defensor de 41 años y un entrenador de 37.

El central Thiago Silva regresó a mitad de temporada procedente de Brasil para prolongar su ilustre carrera en el club del que se marchó por primera vez en 2005.

Francesco Farioli ha reconstruido con solidez su reputación después de dirigir a Ajax hacia un desplome asombroso en la liga neerlandesa el año pasado, al dilapidar una ventaja de nueve puntos sobre PSV Eindhoven en las últimas cinco jornadas.

“Quiero que gane más de lo que yo gané con Porto”, expresó Villas-Boas sobre Farioli. “Es el entrenador que nos llevará al futuro”.

El declive de Salzburgo

Al igual que Porto, Salzburgo disputó el Mundial de Clubes el pasado junio, donde ambos se clasificaron gracias a resultados consistentes en temporadas anteriores de la Liga de Campeones que disimularon un declive relativo en el ámbito nacional.

La racha de 10 años de títulos austríacos de Salzburg terminó en 2023 y el club respaldado por Red Bull ahora ha perdido sus dos partidos como local al inicio de la fase de playoffs por el campeonato, que lidera Sturm Graz.

Final de infarto en Escocia

Se ha ido perfilando una temporada histórica para Heart of Midlothian.

Celtic y Rangers, los gigantes de Glasgown, han monopolizado la liga escocesa durante las últimas 40 temporadas, y Hearts llevó por última vez el título a Edimburgo en 1960.

Hearts ha liderado la tabla después de cada uno de sus partidos, salvo por unos pocos días en agosto. Pero la cima está muy apretada en la recta final. El torneo de 12 equipos entra ahora en una etapa de dos grupos, uno conformado por los seis superiores y el otro por los seis inferiores. Los seis primeros jugarán entre sí una vez más.

Hearts aventaja a Rangers por un punto y a Celtic por tres. Rangers es el equipo en mejor forma, pero debe visitar a Hearts y a Celtic en partidos consecutivos del 4 al 10 de mayo. Hearts visita a Celtic en la última jornada, el 16 de mayo.

El duopolio del Old Firm comenzó en 1986 con un desenlace desgarrador en el último día. Hearts había sido líder durante meses y aún lo era con 10 minutos por jugarse de la temporada, hasta que encajó dos goles tardíos en Dundee. Eso permitió que Celtic ganara el título por diferencia de goles, un peso histórico del que Hearts está ansioso por liberarse.

Ha llegado el momento de Thun

Con una ventaja de 14 puntos y cinco jornadas por disputarse, Thun está a un tris de convertirse en el campeón suizo más improbable.

El equipo del entrenador Mauro Lustrinelli recibe a Lugano el sábado y necesita una victoria para confirmar el primer título del club, fundado en 1898. El segundo St. Gallen juega el domingo en Young Boys.

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FUENTE: AP