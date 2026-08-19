Lowe y Flores conectan jonrones en la 9na ante Jansen y Piratas vencen 4-3 a Tigres

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El infielder de los Piratas de Pittsburgh, Brandon Lowe, completa su swing tras conectar un jonrón solitario que dejó tendido en el terreno al rival ante el lanzador de los Tigres de Detroit, Kenley Jansen, durante la novena entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Rafael Flores Jr. pegó dos jonrones por Pittsburgh, incluido un batazo que empató el juego ante Jansen (3-5) con un out en la novena. Lowe lo siguió dos bateadores después con un enorme batazo al jardín derecho que golpeó con fuerza la parte alta del poste de foul.

El jonrón fue el 27mo de la temporada para Lowe, la mayor cantidad en la historia del club para un segunda base. Fue el 83ro este año de los Pirates en el PNC Park, la mayor cifra en el estadio desde que abrió en 2001.

Mason Montgomery (5-3) lanzó una parte alta de la novena sin permitir carreras, mientras los Piratas terminaron 4-2 durante una estadía en casa de seis juegos contra Boston y Detroit.

El as de los Piratas, Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió tres carreras en 4 1/3 entradas, con cuatro bases por bolas y cinco ponches.

Kevin McGonigle impulsó dos carreras por los Tigres, que han perdido cinco de seis.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP