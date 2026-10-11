Love y Watson conectan para darle a los Packers la victoria 31-7 ante Bears

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Christian Watson de los Packers de Green Bay festeja tras atrapar un pase de touchdown en el encuentro ante los Bears de Chicago el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Mike Roemer) AP

Love completó 25 de 31 pases para 367 yardas, la cifra más alta de un quarterback de los Packers contra los Bears en Lambeau Field. Se conectó con Watson en un touchdown de 42 yardas en el primer cuarto y en otro de 53 en el tercero.

Green Bay había perdido tres de cuatro ante los Bears y dejó escapar una ventaja de 21-3 al descanso en una derrota 31-27 ante Chicago en la ronda de comodín de la NFC la temporada pasada. Caleb Williams celebró esa remontada rallando queso en el campo, una burla a la afición de Green Bay conocida como los Cheeseheads.

Williams se perdió un tercer partido consecutivo el domingo por una lesión en el tendón de la corva, y Tyson Bagent fue titular en su lugar. Xavier McKinney interceptó dos pases de Bagent, mientras los Packers forzaron cinco pérdidas de balón.

Green Bay (3-2) se puso por encima de .500 por primera vez esta temporada.

Watson terminó con seis recepciones para 143 yardas. Matthew Golden sumó 123 yardas por recepción, la mayor cifra de su carrera, y además igualó su mejor marca personal con seis atrapadas.

Bagent completó 12 de 21 para 87 yardas. Keenum tomó el relevo al inicio del cuarto periodo y terminó 10 de 15 para 101 yardas, con una intercepción y un balón suelto. Chicago entregó el balón en cuatro posesiones consecutivas de la segunda mitad.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP