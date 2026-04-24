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Los Yankees vencen 12-4 a los Astros y estiran su racha ganadora a siete juegos

HOUSTON (AP) — Jazz Chisholm Jr., Ryan McMahon, Ben Rice y el panameño José Caballero conectaron jonrones y los Yankees de Nueva York ampliaron su racha de victorias a siete juegos con un triunfo por 12-4 sobre los Astros de Houston la noche del viernes.

José Caballero (72), de los Yankees de Nueva York, batea un jonrón contra el relevista de los Astros de Houston, Colton Gordon, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/ Karen Warren)
José Caballero (72), de los Yankees de Nueva York, batea un jonrón contra el relevista de los Astros de Houston, Colton Gordon, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/ Karen Warren) AP

Chisholm, quien impulsó cuatro carreras y anotó tres, disparó su segundo cuadrangular de la temporada y el segundo en dos días. Su sencillo de dos carreras coronó una primera entrada de tres anotaciones y añadió su vuelacercas en la cuarta. Pegó un sencillo productor en la séptima.

McMahon conectó un jonrón solitario en la segunda, y Rice, quien impulsó dos carreras y anotó tres, agregó un batazo solitario —su noveno de la temporada— en la séptima. Caballero, quien pegó un sencillo productor en la sexta, disparó un cuadrangular solitario en la séptima, en un episodio de cuatro anotaciones.

Giancarlo Stanton conectó un sencillo productor en la sexta antes de salir tres bateadores después por rigidez en la parte baja de la pierna derecha, luego de no poder anotar desde segunda con un sencillo de J.C. Escarra contra la barda del jardín izquierdo. Tras ser revisado por un preparador físico, Stanton se fue y Randal Grichuk tomó su lugar.

Aaron Judge se fue de 2-0 con tres bases por bolas por los Yankees (17-9), líderes de la Liga Americana.

Will Warren (3-0) permitió dos carreras con siete hits y ponchó a seis en seis entradas.

El dominicano Yainer Díaz conectó un sencillo productor y un jonrón solitario, y Braden Shewmake pegó un cuadrangular solitario por los Astros, que perdieron su quinto juego consecutivo en casa. El cubano Yordan Álvarez conectó dos sencillos para extender su racha de hits a 10 juegos.

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