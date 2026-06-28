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Los Yankees siguen en vilo por el regreso de Aaron Judge tras una fractura de costilla

BOSTON (AP) — Los Yankees de Nueva York se mantienen en un limbo respecto a una fecha para el regreso del toletero Aaron Judge tras una fractura de costilla, manifestó el domingo el mánager Aaron Boone.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, sonríe en la banca durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el viernes 19 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, sonríe en la banca durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el viernes 19 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Boone ofreció una breve actualización sobre Judge antes de que los Yankees cerraran una serie de cuatro juegos contra los Medias Rojas en Fenway Park.

Boone señaló que Judge, fuera desde principios de junio por una fractura por estrés en una costilla, aún está a la espera de estudios de imagen de seguimiento.

“No sé exactamente cuándo”, comentó Boone. “Está haciendo algunos ejercicios en la sala de pesas. No sé específicamente todo lo que está haciendo, pero creo que está haciendo algunas cosas más de las que hacía al principio”.

Boone indicó que seguía sin estar claro un calendario para que al tres veces MVP le vuelvan a realizar estudios de imagen de la lesión.

Judge fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 5 de junio, con efecto retroactivo al 2 de junio.

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