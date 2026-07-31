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Los Yankees se imponen 2-0 a los Cachorros con 7 sólidas entradas de Will Warren

CHICAGO (AP) — Will Warren lanzó una pelota de cuatro imparables hasta la séptima entrada, Amed Rosario y el novato Spencer Jones conectaron cada uno un jonrón y los Yankees de Nueva York superaron por 2-0 a los Cachorros de Chicago el viernes.

Amed Rosario de los Yankees de Nueva York luego de batear un jonrón en la victoria 2-0 ante los Cachorros de Chicago, el viernes 31 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jessie Alcheh)
Amed Rosario de los Yankees de Nueva York luego de batear un jonrón en la victoria 2-0 ante los Cachorros de Chicago, el viernes 31 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Los Yankees se recuperaron de un par de derrotas consecutivas en entradas extra contra los Medias Blancas en el South Side de Chicago y han ganado seis de nueve en total.

Warren (8-5) ponchó a siete, no dio bases por bolas y retiró a 12 bateadores seguidos antes de permitir sencillos consecutivos con dos outs en la séptima y ser relevado por Paul Blackburn. La sólida actuación de Warren llegó después de una derrota en Filadelfia el domingo pasado, cuando permitió seis carreras y seis hits en tres entradas.

David Bednar sorteó el sencillo del venezolano Pedro Ramírez en la novena para lograr su 23er salvamento y completar una labor de cinco hits.

Los jonrones de Rosario y Jones fueron los primeros dos imparables ante el abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (7-9), quien permitió cuatro hits en total, ponchó a seis y no otorgó boletos en 6 2/3 entradas, en su sexta apertura sólida consecutiva.

El 10mo jonrón del dominicano Rosario, un batazo de 450 pies, a las gradas del jardín entre izquierdo y central de Wrigley en la cuarta, puso fin a su racha de 15 juegos sin cuadrangular ni carrera impulsada. No se había volado la barda desde el 1 de julio contra Detroit.

El cuarto jonrón de Jones, en la quinta, recorrió 418 pies hacia el jardín derecho-central.

Ramírez tuvo dos hits por los Cachorros, que se fueron en blanco por novena vez esta temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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